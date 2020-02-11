神州觀察：精神病院爆疫情　防範能力更堪憂

內地官媒早前刊文指，自沙士爆發以來，中國已積累了大量疾控經驗，有能力控制好本次新冠肺炎疫情，呼籲社會不必恐慌。只是隨着事態的發展，民眾對於當局的防疫能力與經驗亦看得愈來愈清楚，不恐慌才怪。

武漢市精神衞生中心日前爆發新冠肺炎疫情，至少五十名病人及三十名醫護人員確診感染，並有一名老年確診者死亡。據指該中心自上月十二日起就已出現聚集性發燒現象，八日後確診首宗病例，疫情並已蔓延至多個病區。院方於翌日宣布進行封閉管理，然而執行起來並不嚴格，甚至還有家屬可以隨意進出，重視程度可見一斑，尤其是武漢早已淪為疫情重災區，該院怎可依舊如此掉以輕心？

資料顯示，該中心是湖北省最大的三甲精神專科醫院，編制床位近千張，職工八百多人，院方於疫情大規模爆發後才採取封閉隔離措施，已是後知後覺，管理竟仍如此粗疏，相信肯定會有更多人員被感染。更叫人擔憂的是，類似情況是否只此一家，其他醫院或機構就一定能做到嚴格檢測防範？又有多少疫情因人為疏失而被繼續傳播擴散？

至於造成本次疫情感染的另一個重要原因，則被認為是普遍存在的醫藥物資緊缺問題。有該院醫生披露，他們的醫護人員於疫情早期根本沒有防護裝備，後來才慢慢改善，惟至今仍有醫護人員只能穿着二級防護裝備進入疫症污染區，而非規定的三級防護裝備。物資嚴重匱乏之下，各方首先得保障定點抗疫單位的需求，以致本院甚至連面罩也提供不了，醫護卻仍需「逆行」而上，加之本院的深切治療部亦非標準的隔離病房，種種因素加在一起，勢將加劇本次疫情擴散風險。

武漢大學中南醫院有醫生日前發表了一篇論文，對其所在醫院上個月累計收治的百多名確診新冠肺炎患者回顧研究發現，有超過四成比例屬「院內人傳人」感染，當中包括四十名醫護及十七名因其他疾病住院的病人，被指在疫情爆發初期，內地當局未有按照醫學倫理和公共衞生原則制訂防疫方案。譬如該院大部分受感染的醫護都是在普通病房工作，更有普通病症患者最終感染了十名醫護；而這種問題在武漢不少被指定的抗疫醫院中，其實早已顯露出來。

由此亦可看出，不管是指定收治疫患的醫院還是普通醫院，及其他院所單位都存在同樣的感染風險，防疫意識絲毫也鬆懈不得。更需看到，造成今日艱難局面的根源，還是當局長期以來的麻木不仁心態所致，沙士給了當局十七年時間，官員卻一直蹉跎歲月，所以每次疫情爆發，就只能讓無辜民眾白白送死，令人無比悲哀。