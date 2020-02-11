世界視線：特朗普競選操盤　中東危機埋伏筆

上月底，美國總統特朗普與到訪的以色列總理內塔尼亞胡，一同在白宮宣布了新的「中東和平計劃」。後者盛讚這是一項「世紀協議」，但消息傳到中東卻引來連串罵聲，不僅巴勒斯坦自治政府立即表達反對，從伊斯坦布爾、貝魯特到耶路撒冷等多個城市均爆發了反美示威，以巴的武裝衝突亦持續升級。

從二戰後的歷史角度而言，以巴問題一直是中東和平的主要絆腳石，因此美國歷任多位總統均試圖提出以巴雙方接受的和平路線圖。然而這一次卻與過往有顯著不同：首先從形式上而言，特朗普發表其和平計劃時，居然沒有巴人代表在場；再從內容上看，他提出了一項巴人根本難以接受的條件，即承認耶路撒冷是以色列的首都。

特朗普形容其計劃是雙贏方案，說：「這是一個現實的兩國解決方案，解決了巴勒斯坦立國對以色列構成的安全風險。」「耶路撒冷將繼續是以色列不可分割的首都，這非常重要。」巴人自治政府則指方案是「以巴人的民族權利為代價，給予以色列想要的一切。」

由此可見，新中東和平計劃由美、以兩國提出，沒有巴人代表參與，開出的條件又肯定不獲巴人接受，故形同一紙空文。特朗普為何還要提出？因為這是總統競選年。有分析指，特朗普的計劃是討好美國國內的親以色列基督徒，因為他們支持重建以耶路撒冷為首都的猶太國。

中東和平問題被弱化為特朗普的一場競選操盤，反映了他眼中的巴人處境。事實上，特朗普當選總統以來，對過往美國總統的中東政策作出兩大重要調整：一是在以巴關係上全面支持以色列；二是把政策重心由以巴和解，轉為對伊朗加壓。以巴問題確實已不是他優先處理的中東事項。

特朗普化解彈劾案危機後，面對一盤散沙的民主黨陣營，連任機會大增。如他成功保住總統寶座，巴人訴求將被進一步邊緣化，美國便難以繼續擔任雙方的調停者，巴人自會更積極從服於德黑蘭。故特朗普的中東政策與其說是建構新的和平，不如說是為一場中東新危機埋下了伏筆。