功夫茶：封關檢疫失職　人人冇啖好食

「生而為人，我很抱歉」，這八粒字道盡人生過得十分落魄。依家我哋「生於亂世，活得無奈」。廢柴政府抗疫無能，港人被庸官累死，市民日夜迎寒風冷雨撲口罩，有排隊輪候免費口罩嘅長者，直斥「林鄭政府不知所謂、下面成班廢人！」憤而要將一七年同林鄭參選時影嘅一張合照刪除！果真是哀莫大於心死。

鬼咩！林鄭施政，把口就話「把市民健康放首位」，實情連一個口罩都派唔到畀老人家！沉默不是金，有果必有因，若然不順梗係問候你娘親！連老人家都谷到暈，要去遊行！阿哥，香港喺自詡「行政效率高」嘅林鄭管治下，一單新冠肺炎疫情，整個廢柴管治班子，水未退全露底出醜矣！

應果斷封關時又唔封，見疫情失控，忽然又多次擠牙膏式推出防疫穿窿措施，搞到啲人裙甩褲跌衝關，趕死線避坐疫監；之但係強制家居檢疫措施漏洞百出，喺首日四百多名強制檢疫人士中只突擊檢查十人，仲聲大大公開表示未發現違規情況！呢頭語音未落地，嗰頭已發現當中九人冇遵守檢疫令，其後搵番七人，仲有兩人雲深不知處，警方話已發出通緝令並考慮作出檢控喎！你話幾咁兒戲！

政府抗疫樣樣慢十一拍，搞到香港呢個所謂「國際都會」，謠言滿天飛，政府失信於民，肺炎變黐筋，跟住就爆發「盲搶炎」，喂！你想做個淡泊寧靜，可含笑而長逝嘅平凡人，依家難過羽化升仙啦！你睇吓超市啲大米、廁紙、衞生巾、安全套都清架，一幅末世難民圖都冇咁悲壯！之前年輕人就話「想扑嘢都冇地方」，凸顯政府覓地建公屋無能，「房事革命」尚未成功，年輕人仍需努力！

依家仲衰到令社會立立亂，人生目標淪為撲口罩！興之所至，分分鐘連扑嘢都冇套，而女士們唔同日子唔同需要，又冇M巾招呼媽媽嘅姐姐大姨媽，真係情何以堪！仲有啊！連大便都冇廁紙！一個「金融中心」嘅子民折墮成咁！林鄭，你果然能人所不能，化神奇為腐朽，真係點到你唔服？

林鄭叫人咪出街，廢官呼籲市民減少聚會，專家又叫大家避免「三打」，唔係孫大聖三打白骨精噃！係打邊爐、打麻雀及打茄輪！依家廢官又放風，未來兩星期係關鍵期，勸喻戲院、補習社都要暫停營業！阿哥，咁K場、桑拿娛樂場所又冇理由唔封啫？香港基本上已變死城，各行各業多在吊鹽水、插喉！人人冇啖好食！連出一身汗或精力嘅桑拿又禁，生為港人，我很寂寞，有幸活到百二歲，墓碑只有兩字：白活！