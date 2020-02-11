自從美國把中國視為主要競爭對手，中國從加入世界貿易組織之後的好運似乎有所逆轉。

二○○三年的沙士打擊不了中國；二○○八年金融海嘯摧毀不了中國的經濟，反倒帶來中國在全世界範疇上的更大發展；二○一四年香港的佔中、二○一六年的旺角暴亂和二○一九年反修例風波帶來的超過半年的暴動，掀起了港獨之風，但還局限在香港。這對中國的國際形象也有打擊，卻沒有形成像香港顏色革命般的影響，可是，差不多同期，中國受豬瘟困擾，再加上新冠肺炎肆虐，由武漢蔓延全國以至國外，令中國的經濟形勢逆轉，國際形象受損，未來發展產生隱憂。假若新冠肺炎難以短期內撲滅，經濟與社會都可能會陷入半癱瘓狀態。社會的不安加強，國外顛覆勢力便大有可乘之機。

在這個關鍵時刻，控制疫情便變成關鍵中的關鍵。此所以中國政府已把抗疫當作戰爭，用戰時作業來抗疫。可是，全力防疫抗疫，首重隔離。多個城市限制出入，封閉社區，本屬必要，可若範圍過大，對經濟的打擊會十分巨大，亦令社會的信心變脆弱。

若在這時，美國落井下石，明的方面，進一步在貿易談判壓迫；暗的方面，發動金融戰，衝擊香港的股市、人民幣離岸價格和港元。例如先把內地及香港股價抬高再驟然撤退，並如過往金融危機那樣，在媒體輿論上大做文章，信貸評級機構再合力把中國內地和香港的各種信貸降級，各方合謀製造中國內地及香港的金融大恐慌。亦可借新冠肺炎的疫情未被控制來製造出各種極壞的可能性，如患病上百萬、千萬人，經濟便難免崩潰。股市、匯率怎守得住呢？各種各類在歷次金融爭奪戰和危機都出現過的手段都會一齊出現。

中央政府及特區政府正為疫情焦頭爛額之時，這樣的真假謠言夾雜和市場上的攻擊，很容易會引發金融災害，沒有危機也變出危機來。與實質經濟不同，金融的基礎是市場心理，心理易受欺騙、煽動。以金融危機衝擊實質經濟，因實質經濟出問題而加劇金融危機，在疫情將控未控之時，破壞力會十分巨大。

美國瓦解蘇聯是靠軍備競賽帶來的經濟壓力，和平演變的政治危機成就了政治經濟的全面崩潰。今次中國同樣深受和平演變與貿易壓迫，可卻多了潛在的金融危機與已發生的新冠肺炎疫病。形勢緊迫，不能不防。

當前急務是抑止疫情。方法只能是殲滅戰，同時全力穩定金融，特別是限制短期資金在國境出入，以及準備在香港股市和匯率上，同樣與外力作殲滅戰。