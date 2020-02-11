都說謠言止於智者。問題是現在的香港有許多人不是智者，而是中了政治邪毒後，智商很低，乃至腦殘，見到各種荒誕離奇的謠言，想都不想或是想了也是白想的絕對盲信，加把勁兒大肆傳播，遂謠言滿天飛。

香港許多人腦殘、低智商之同時，不但謠言橫行，各種歪理邪說也大行其道。如此這般，就為無良政棍、政治騙子、反中亂港之人掀起風波暴亂，在香港抗疫之戰中搗亂破壞，發動醫護罷工創造了條件。他們的所作所為目的只有反中亂港，打倒他們口中的「港共政權」，奪取管治權。

香港有反對派、政治騙子不奇怪，他們要奪取管治權也不奇怪，滑稽和弔詭的是，如果香港真是所謂「港共政權」，他們的政治騙術就不可能這麼猖狂無忌、橫行霸道，也不可能煽惑那麼多的人、不可能暴亂長期不止、不可能對抗疫中的政治醫護罷工聽之任之。恰恰是，香江府衙的「港人治港」根本不是甚麼「港共政權」，而是港英餘孽掌權，大批無間道和廢官充斥，香港才有今天的管治亂局。反對派、無良政客、政治騙子才能這麼猖狂；各種謠言、歪理邪說才能這麼蠱惑人心，才能讓暴亂難以平息，政治醫護罷工肆無忌憚，才能不顧香港七百萬市民的生命健康而「理直氣壯」，當局則束手無策，聽之任之。

現在，這場世所罕見、缺德無良的醫護罷工在引起公憤後暫時擱置了，但誰也不能料知會否捲土重來。皆因一是由各種歪理邪說、政治騙術煽起的「罷工理據」仍大有市場，還在製造輿論、編造謠言、蠱惑人心，包括一些醫護人心；二是香江府衙、醫管局並未能對參加罷工者採取紀律行動，嚴懲策劃者以儆效尤。

如果沒有這樣的行動，或者行動軟弱無力、做做樣子，那就像縱暴容亂一樣，只會讓局面愈來愈糟。這對在抗疫工作中堅守崗位、不畏艱辛、盡職盡責的大多數醫護人員也極不公平。須知，公平一失，公道即失，公理即失，公義即失，人心即失，其亂無治也。