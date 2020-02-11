新冠肺炎揮之不去，香港盲搶風潮不息，多項物資短缺，口罩更是難求，港府束手無策，到處採購而不可得，最後還是經過港澳辦積極協調，才從內地輸入一千七百萬個口罩。香港有些人「逢中必反」，要求「歸美歸英」，但到了危急關頭，始終只有內地才願意伸出援手。反觀「美爹英爹」不是隔岸觀火，就是幸災樂禍，何時真正關心過香港？何時真正向香港提供過幫助？

一千七百萬個口罩本來算不了甚麼大事，問題是內地疫情比香港嚴重得多，醫療物資需求也比香港大得多，口罩供應尤其緊張，在此非常時期中央依然對香港有求必應，難怪內地不少網民感到「很不舒服」。他們之所以很不舒服，不是因為中央總是優先照顧香港，而是因為許多香港人根本不懂得感恩，反而經常恩將仇報。特別是爆發新冠肺炎以來，香港有些人不是考慮如何齊心抗疫，而是乘機煽動反中反共情緒，加劇兩地矛盾，黑心醫護更以罷工為武器，要求「全面封關」，徹底隔絕兩地，為港獨張目。這種人已經走火入魔，不管中央如何有求必應，都是吃力不討好。

雖說中央並不是為了討好港人，只是履行對香港的正常責任和義務，但許多內地民眾未必這樣看。在他們心目中，香港就像被慣壞的孩子一樣，一味無理取鬧，從來不知何謂責任和義務，即使中央百般呵護，要甚麼給甚麼，也無法拉近兩地距離，反而使兩地矛盾日益惡化，以致衍生港獨歪風。因此，內地民眾始終無法理解，中央對港政策明顯失敗，為何還要繼續嬌縱香港？

事實證明，慈母多敗兒，過度嬌縱只會適得其反。正如有人質疑，美英等外部勢力一直在香港追求他們的利益，反而中央從來不懂得追求自己的利益，豈非咄咄怪事？不是說中央不應該支持香港，而是說該支持的就要支持，該管的也要管，否則壞孩子漸行漸遠，終將走上不歸路。