疫症之下，人人自危，一個口罩不但遮蓋了臉容，也阻隔了人與人之間的關係，更甚的是考驗了親情以及夫妻感情。日前一宗新聞，令人感嘆古語所說「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」，鰂魚涌一名中年婦人日前由溫州返港，懷疑出現發燒徵狀，被拒家門外，當時丈夫及兩子女俱在家中，其夫恐懼太太或染上新冠肺炎，會傳染一家人，所以堅持不開門，兩夫婦隔門大吵大鬧，太太報警求助，最後一家四口都送院檢驗，並且上了報紙，將來恐怕在家庭中會留有陰影吧。

新冠肺炎也對親友關係多了一層衝擊，有朋自遠方來，本應高興迎接招待，更何況是親戚，但若他們來自內地，你又會否戴有色眼鏡看他們，懷疑他們可能帶菌？一名廿四歲青年確診肺炎，揭發他上月底曾與十八名親戚在觀塘聚會場所打邊爐及燒烤，當中兩人來自內地，事後至少有十人驗出陽性反應。一次家庭聚會竟危害多名親人性命，染疫者包括青年的父母及九十一歲外婆，這肺炎對高齡長者殺傷力極大，後果不堪設想。

各界矛頭紛紛指向該兩名內地親戚，雖然他們回內地後未驗出病毒，但嫌疑始終難洗脫。設身處地，以後有鄉下親友來探訪，你會不會學鰂魚涌案件的丈夫般把他們拒諸門外，或是叫他們不要上門，自己穿着全套防護裝備去見面？

如果最終發現有人是隱形病人，而家中因此出現傷亡，這筆帳又怎樣算？當然不會叫填命，但這條刺長存心內，回不到以前吧！去年至今，社會撕裂成了常態，一家人往往為政見產生分歧甚至反目，現在又有疫潮帶來封城封關甚至封閉社交，城不似城，家不似家，特區淪為死城，其實市民最無辜，罪人不是你我，而是無能政府，無論止暴制亂、防疫抗炎都一塌糊塗，要算帳要填命就找廢官追討吧！