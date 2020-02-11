香港進入亂世，人心被仇恨蒙蔽，多麼荒誕的謠言也有人深信不疑，以致「盲搶炎」肆虐，連衞生巾、避孕套也被瘋搶。更有甚者，政府止暴無能，抗疫無方，完全無法取信於民，於是連人命關天的抗疫作戰也阻力重重。連日來，多區都有因為檢疫中心選址而起的暴亂，黑衣人乘機縱火鬧事，警方疲於奔命。

檢疫中心主要隔離與確診個案有密切接觸人士，他們未必染病，但風險不小，人皆自私，居民反彈不足為奇。然而，現時亦有一些「厭惡性設施」貼近民居，例如美沙酮戒毒診所、男童院等等，卻一直相安無事。誠然，這類設施存在已久，部分更是港英時代遺留至今，但以前無人反對，今日卻搞到烽煙四起，說到底是「信」字出了問題。市民不信任政府，政府不得民心，即使抗疫如救火，結果也是寸步難行。

君不見，一橋之隔的澳門完全沒有這些問題。沒有「盲搶炎」，沒有醫護罷工，沒有因為隔離檢疫而生亂子。這固然是澳門人口比香港少、政治環境不及香港複雜，但政府深得民心才是真正原因。疫症爆發以來，特首賀一誠不慌不忙，有條不紊，連口罩供應也早有準備，而且不乏精彩金句，例如關閉賭場便豪言：「市民優先，經濟我哋承受得起，市民安全先係最重要」；說到口罩充足，又說：「葡萄牙口罩已經畀我哋買晒」。非常時期，市民應多留在家，不諱言：「（措施）唔會以便民為先，你鬧都係咁話」；經濟受創亦無畏無懼：「花無百日紅，啲儲備依家唔用幾時用？」

同人唔同命，同遮唔同柄，這些豪言壯語，沒有民望基礎是說不出的。港府廢官每次見人都是結結巴巴，誠惶誠恐，同鄰埠澳門特首不可同日而語。當日狂言「官到無求膽自大」、「好打得」、做特首心情輕鬆「度月如日」的林鄭，可有後悔把話說得太盡，勢使得太盡，終於落得灰頭土臉的下場？