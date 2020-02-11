行政會議成員葉劉淑儀透露，政府正研究立法管制口罩價格。新冠肺炎肆虐，全世界「一罩難求」，不少市民為買一包十個的口罩而通宵輪候，真是我見猶憐。故引入管制措施本意是良好的，不過具體實踐起來是否有效，卻是另一問題。自由市場從來不易管制，特區政府更是箇中低手，所以介入市場前，宜作仔細研究。

我經常舉的例子是前特首梁振英遏抑樓價措施，立法原意肯定是好，但結果適得其反。他任內整體樓價猛漲，升幅為歷任特首之冠，不少「上車盤」更升價一倍，而梁特首抑制樓價，原是想幫市民「上車」的。

目前口罩全球缺貨，而在這個新冠肺炎疫情中，以自願佩戴口罩的人口比率計算，香港可能是世界之冠。故談到搶購口罩的熱衷程度，肯定是港人第一。我們正處於這個搶購潮的風口浪尖，但即便如是，如今市面是否當真買不到口罩？不是的，一盒裝五十個，你如果願意付三百多元，仍是可以買到。當然，這類貨品平日的售價可能只是五、六十元，如今是漲價好幾倍了。

但自由市場的好處是只要你肯出高價，仍然可以買到，而願意出高價的，往往是真正有需要的人。管制價格只能禁止商人牟取暴利，卻無法保證貨物能得到更公平的分配。口罩限價後，不會讓人更容易買到，反而可能使排隊的人龍更長。

現在口罩不限價，如果有人急着用，可以馬上以一盒三百多元的價錢買到。但如果限價，一盒只能賣五十元，那些原本願意出高價的人買不到了，就惟有加入排隊行列，所以說人龍只會更長。

你別以為價格管制後，任何人都一定可以用低價買到口罩。到時候貨源全落到排隊黨手上，你真要急用，可能還是須以黑市價，偷偷向他們求售哩！