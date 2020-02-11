新冠肺炎疫情持續擴散，日前確診病例已逾四萬宗，死亡人數亦逾九百人，已超過○三年沙士期間全球七百七十四人死亡嘅總數，情況令人憂慮。英國醫學專家就估計，內地疫情或將迎來高峰，武漢市可能有超過五十萬人賴嘢！

西方國家恨不得中國死，正如有論者指出，一場新冠肺炎令國人再次嘗到屈辱滋味，丹麥媒體將五星旗改為病毒圖案；德國周刊形容新冠病毒係「中國製造」；美國佬就更加幸災樂禍，將「東亞病夫」嘅帽子重新扣到中國人身上！美國佬對中國近年崛起成為世界第二大經濟體向來都唔順超，何況有預測中國好快就超越美國成為全球最大經濟體，依家仲唔趁你病攞你命咩！攞唔到你命，唱衰吓你，做吓阿Q都係過癮㗎！

事實上，美國正值流感季節，死亡人數亦已經破萬，包括至少六十八名兒童，有美媒指流感比新冠肺炎更危險！依家疫情兇猛，傳言特別多！專家又話要避免「三打」，即打邊爐、打麻雀及打茄輪。唉！人生至此，仲有乜樂趣？自我隔離，畀你活到一百二十歲會過癮嗎？

國家衞健委就話未證實氣霧能播毒！而中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，氣霧傳播在特定條件下才會發生，市民打邊爐、焗桑拿等活動，並不會增加氣霧傳播嘅風險。吾友傳來據云是某資深演員的文章，活於亂世，老朽姑且笑而看之，文章說，新冠肺炎十四億人裏面死了幾百個，大家就緊張了，口罩三天就斷貨了！愛滋病一年死七十七萬，也沒擋住「勇闖者」犯險的腳步；車禍每年死十五萬也還是那麼多人買車。

文章說明是為沉悶生活減減壓，不要太認真。聯合國報告亦指出，全球因愛滋病死亡人數從○三至○五年的每年一百七十萬人，到一八年下降至七十七萬人，「世紀絕症」隨着醫學進步，已非不治之症！是以專家要人連「三打」也戒掉，似乎又言重了！