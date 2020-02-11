美國號稱世界上最民主的國家與體制，但美國的政治數據與成績卻一點也不優秀，甚至有世上最失敗的老人政治，從總統到眾議院議長，再到眾多高齡議員，盡是老人掌政；而美國官場換人之密、總統與下屬如街市吵架，也是一道詭異的風景線。近日總統特朗普與眾議院議長佩洛西又上演一幕小學雞鬧劇，如此民主，實在笑死人！

世界都有人口老化的問題，各行各業都面臨老齡化挑戰，但在政壇、商界及一眾精英卻講究年輕化，只有年輕化才是新血與可持續發展的保障，年輕化亦是企業或國家健康運營的指標，無論是國家、企業，都會對掌舵人的任期與年齡加以限制，確保管理的承傳與遞嬗暢順。

但是，在「最民主」的美國卻逆向而行，其政壇老人化趨勢已近無可救藥，行政與議會之首的兩老，特朗普已七十三歲、佩洛西更高齡達七十九歲。新一屆美國總統選舉，重量級參選人盡是一堆老人玩家，桑德斯七十八歲，拜登七十七歲，彭博七十七歲，如此高齡即使勝選，能否順利完成四年任期都是大問號，若否，勢為國家帶來一堆補選及黨內又一次分裂、競逐的風險。

為甚麼會有老人政治？惟二底因是無人才及老人戀棧，不是說民主體制能夠趕絕及遏制個人權力欲嗎？不是說制度能避免人治嗎？美國不會沒有人才，只是黨內沒有人才的出頭天，民主更似騙人的幌子。

政圈盡是老人幫，按理他們應是一批見過世面，能夠沉穩應戰的老手，但美國政壇卻老在上演小學雞鬧劇。本月四日，特朗普在眾議院發表一年施政的國情咨文，佩洛西作為眾議院代表，她伸手欲與特朗普握手以示歡迎，這本是最起碼的禮貌，但特朗普卻轉身不握。熱臉孔碰上冷屁股的佩洛西怒了，在特朗普結束演講的時候，她「反擊」式狠狠撕掉國情咨文的演講稿，這一幕，全世界都看到了！美式政治，不外如是。