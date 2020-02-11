自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，全國各地醫護人員「馳援」前線，以各自一分力量聚成重要的防疫陣地。他們無私的精神，記掛在我們心中，也是全國堅強抗疫的重要因素。疫症總有一天會過去，我們的生活也終會恢復過來，而醫護人員各種貢獻付出，也將載入二○二○年史冊和我們的記憶。

在神州大地上，中華民族是命運共同體，全國各地的醫護人員及救援物資，先後送往湖北省境內。數天前，國家聯防聯控機制決定採用「對口支援」模式，以一省包湖北一市的方式進行援助。舉例來說，廣東省對鄂州市、湖南省對荊州市等，前者負責組織人員物資向後者統一投放。我們舉全國之力，向湖北省及武漢市進行支援，只要湖北安寧，全國則告安好。

現時，前往湖北省參與救援工作的醫護人員達到一萬一千人，部分更屬於全國最高水平的醫療專家團隊。以今天中國的速度，火神山、雷神山醫院以小時作為單位急速興建，配以火眼實驗室進行臨床檢測，成為救治病患的重要陣地。西方各國也不得不承認，只有中國模式的高效運作，才能創造出如此驚人的成績。

馳援前線，不僅僅是數字上的展示，更是一幅幅有血有肉、無私奉獻的畫面。每當臨行送別之際，不總是生離死別，而是大夥躊躇滿志踏上征途，相信能夠戰勝疫境安心歸來。通過一場災難，看到祖國對比數十年前的變化，國人精神面貌也得到根本性的改善。

至於香港，也不能獨善其身，要做好全城戒備防範疫情蔓延。過去一周，我們因各種傳言經歷集體的搶購潮，出售各類糧油雜貨日用品的商店多被清空。事實上，外交部駐港公署特派員謝鋒於日前指出，中央及香港特區政府會確保供港日用品和食品供應維持正常。他主動澄清，有關內地廁紙工廠在未來一兩個月都不會復工的傳言是錯誤的。香港政府亦一再強調，目前食物及必需品供應沒有出現短缺，貨運的渠道亦保持一如以往的暢通，對「居心叵測的造謠者」予以譴責。

不過，香港當局應對疫情始終較為被動，部分市民難以緩解緊張情緒。就如在口罩一事上，之前曾許諾將會有一定數目供港，但後來卻改口風指採購不太成功，其後再被揭發沿用過往的「公務員式」向外地招標，實在令人極其失望。港府在全球多地均有經貿辦，有沒有嘗試走訪廠商洽談？在此緊急情況下，就應跳出原有的模式特事特辦，相信市民事後也不會指摘當局不按程序。

當然，政府的不足也不可成為破壞社會安寧的藉口。近日有人向處理肺炎患者的指定診所投擲燃燒彈，又有人在公共地方放置爆炸性裝置，為整個局勢添煩添亂。一方面，香港大部分醫護仍在緊守崗位；另一邊廂，則有人用心不良發放謠言，我們應引以為戒。

面對疫情，有人選擇逆行，友邦選擇表達「山川異域、風月同天」的關懷，也有社會各界選擇團結向前。正如新加坡總理所發表的講話指出，抗疫最大的難關不是病毒，而是如何維持社會的凝聚力共同抗疫。