世界視線：彈劾不成蝕把米　拜登選情陷危機

美國民主黨總統初選戰況激烈，最新民意調查顯示，一度被視為大熱門的前副總統拜登，支持度創出新低，反而未在選舉論壇亮相的前紐約市長彭博，支持度大有後來居上之勢，顯示其放棄艾奧瓦等初選州份，把精力集中在下月初「超級星期二」的非傳統選戰策略，有一定效果。

拜登選情由盛而衰的最大變數，無疑是民主黨對總統的彈劾。自去年九月「吹哨人」向當局舉報總統以停止發放軍事援助款為要挾，施壓烏克蘭政府調查拜登父子後，拜登的民調支持度便跌跌不休，除了彭博，前印第安納州南本德市市長布蒂吉格更是異軍突起。

民主黨人以烏克蘭醜聞為由彈劾特朗普，原以為可凸顯特氏濫用總統職權打擊政敵，問題是特氏的「政敵」不是別人，而是民主黨的重量級總統初選參選人拜登。明擺在公眾面前的事實是，拜登之子亨特以外行領導內行，任職烏克蘭天然氣公司高層，當時任職副總統的拜登，專職負責調查烏國的貪腐情況。包括特朗普私人律師朱利安尼在內的共和黨人，指控拜登要求基輔當局解僱調查烏克蘭天然氣公司的檢察官，否則將停發十億美元。公眾看在眼裏，拜登的「利益交換」，涉及金額比特朗普更大，情節亦更嚴重。

本來，拜登父子可以出席國會聽證會證明自己清白，但民主黨憑藉在眾議院的議席優勢，封殺共和黨人要求傳召拜登父子的要求，原本是要保護拜登，卻予人欲蓋彌彰之感。而既然民主黨可以在傳召證人上偏袒同黨，共和黨參議員拒絕傳召前國家安全顧問博爾頓，也就變得順理成章。

最大的問題還在於，拜登及其團隊由始至終都沒有就烏克蘭醜聞給出一套令人信服的論述，反而對追問的民眾惡言相向。拜登常自詡最有能力擊敗特朗普，但烏國貪腐醜聞卻肯定被對手窮追猛打，民主黨選民經歷四年前希拉妮「電郵門」醜聞後，見過鬼怕黑，是否仍肯冒險支持拜登，不無疑問；而拜登的選舉工程亦已淪落到要攻擊年輕的對手經驗不足，顯見其選戰已陷於捱打狀態。