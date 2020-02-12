神州觀察：徵用場地拓床位　粗暴行政更招怨

人無遠慮，必有近憂。新冠肺炎疫情爆發至今月餘，全國上下危機重重，首先爆疫的武漢市更是重災區，各種物資設備早已捉襟見肘，當局惟有臨時拉伕，卻搞得雞毛鴨血，亂成一鍋粥，真是何苦來哉！

湖北省委書記近日要求武漢市於兩天內檢測完所有疑似染疫患者，分類集中收治隔離，故需繼續徵用賓館、學校等場所改造使用，武漢軟件工程職業學院亦在徵用之列。然而在改造期間，施工人員卻粗暴地將學生物品全部清走，並當作垃圾隨意扔落樓，學生們既不知情，更對這種抄家式做法大為不滿，批評校方處理失當；惟校方只強調要顧全大局，卻對自身管理責任問題隻字不提。

非常時期，政府緊急徵用物資設備紓困，這一點大家都能理解，事實上，廣大群眾早已在自覺主動捐錢捐物，身體力行地支援武漢，並不缺少大局觀。徵用便徵用，但必須給予對方應有的尊重，一切按規矩來，否則還談甚麼民主法治社會？況且這種局面本就是政府一手造成，已經拖累全城百姓，如今還要像土匪下山一樣粗暴行政，擺明是嫌民眾心中的火頭燒得不夠旺，非要再往上面添柴，簡直不知死。

再說全市範圍的疑似疫患排查檢測工作，省委書記一聲令下，武漢市當局竟然真的做到了，市委書記馬國強表示，已對當地九成九人口完成健康普查，且兩天內就把將近一千五百名重症患者全部收治入院，效率之快超乎想像。誰都知道，武漢市至今嚴重缺少床位，就算勞師動眾興建了「火神山」及「雷神山」醫院，加上「方艙」仍是杯水車薪，無處收治的患者滿大街都是，如今突然呈現出「火箭速度」，堪稱神奇，難道就是靠這種強徵手段來完成任務？如此倉促行事，又能否確保妥善安排所有患者？

民眾看到的是，武漢自爆發新冠肺炎疫情以來，一眾大小官員無心無力，消極應對，且多次錯失抗疫良機，慌亂之間更是屢屢出醜，盡顯庸碌無能一面。孰料一個個近日忽然精神抖擻，幹勁十足，如同換了個人似的；只怕幡然悔悟、立心救百姓於水火是假，想保住頭上烏紗才是真。

事緣坐鎮武漢督師抗疫的國務院副總理孫春蘭日前毫不掩飾不滿之情，大罵官場「逃兵」，誓要將某些人釘在歷史恥辱柱上，已然殺氣騰騰。而國家衞健委高官剛「空降」到湖北，便擔任了省委常委，及迅速讓省衞健委書記和主任捲鋪蓋走人；加上中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新的到來，意味着甚麼，想必已毋須多言。可嘆這幫廢官，到了此時才想着博表現，卻又不得其法，徒增民怨，下場已是寫在牆上。