正論：特區政亂成災　全民身受其害

止暴制亂，過去八個月，香港人誰沒有聽過的口號，終歸只是口號，事實證明，沒有止暴，只有縱暴，踏入二○二○年，黑衣暴徒依舊四處破壞。同樣，沒有制亂，只有製亂，政府未能兌現對市民的承諾，社會秩序未有回復，反而在疫潮下更添混亂，爆發「盲搶炎」，一片亂世景象，究其原因，近日行政會議成員擔綱的鬧劇，已經說明了一切。

上月初新冠肺炎大爆發，搶購口罩潮造成全國一罩難求，港府一直置身事外，直至上月底才表示會全球採購口罩回應社會需要，不過，口惠而實不至，特首林鄭月娥月初承認採購口罩「唔係好成功」，呼籲市民慎用口罩。行會成員葉劉淑儀開腔批評物流署以「價低者得」方式招標採購口罩，做法非常愚蠢及令人失望。葉劉似乎忘記自己是行會成員，要緊守集體負責制，鬧政府愚蠢等於鬧自己，豈有獨善其身之理？

葉劉炮轟完「自己人」後，本周一早上又搶閘做官方發言人，表示政府正研究立例規管防疫用品價格及銷售，言猶在耳，即晚政府發聲明澄清沒有此打算，更指效果會適得其反。葉劉無異給自己人打了記耳光，自討沒趣，但仍然沒有收口，直斥政府混淆視聽，拒絕立例的理據有問題。這番話的怨氣與酸味，隔着口罩也聞到，問題是她並非第一天當行會成員，應該知道行會的規矩，首先不應該將未成熟的政策暴露，同時亦必須與政府同一口徑，寧願閉嘴也勝過駁嘴，現在一次過踩了兩次黃線，令人懷疑行政會議內部也混亂不堪。

行會內亂，早在去年六月中修訂逃犯例一役，露出端倪。正當特首林鄭月娥還口硬未顯示退讓姿勢，行會成員卻紛紛「跳船」，林正財指政府會考慮所有可能性，不是鐵板一塊，另一名行會成員陳智思亦指政府低估了社會對修例的反應，不宜再加劇對立，葉劉則是撐修例，最終林鄭也是跪低，先暫緩後撤回修例，讓香港人看見行政機關內部矛盾的醜態。

同樣的鬧劇，隔了八個月又上演，主角同樣包括葉劉，又有林正財的份兒，他日前表示政府應視乎疫情考慮關閉戲院等娛樂場所，食衞局局長陳肇始更和應，勸喻多人聚集的場所暫停營業，外界以為與規管口罩一樣，政府先找人放風試水溫，結果又是場「醜陋的誤會」，林鄭月娥昨日一錘定音，表明不會強制要求娛樂場所暫停營業，並且企硬死不進一步封關，稱現時全面封關已沒有意思。

林鄭月娥一再以言行證明其確實「好打得」，不過並非是對付外敵或抗疫，而且對付自己人，與民為敵，總之順我者昌，逆我者連一個口罩也不會給你。新冠肺炎疫情蔓延迅速，內地早在農曆新年前已宣布全部七齣賀歲片全部撤檔，全國大部分戲院都配合暫停營業，澳門也在周前暫停賭場及娛樂場所運作，兩者的損失都以百億元計，但抗疫要緊，人命關天，相關官員都做了最果斷的決定。林鄭也有她的決定，就是決定不聽各界的忠告，不理市民的死活。外訪比抗疫重要，遲遲不回來領導作戰，擠牙膏式的封關，令到隱形病人潛港，肺炎社區爆發，家族式打邊爐集體中招，長康邨居民漏夜疏散，市民惶恐不可終日，林鄭現在說封關已沒有意思，好一句風涼話，不如說她成為史上最低民望的特首，再戀棧權位已沒有意思。

行會等於特區的內閣，負責把關最重要的行政工作，但成員貌合神離，各自為政，更一再漠視規矩，製造混亂，令人慨嘆行會成員質素每況愈下。但沒有最差，只有更差，特區之首林鄭月娥神憎鬼厭，已到了人民公敵的地步。各區各處，各行各業，提起「林鄭月娥」四個字，無不咬牙切齒，連外國人也感同身受。最新調查顯示，香港在東亞區最適宜外派僱員居住地點的排名急速下跌五十二位，跌至第九十三位，被首爾及台北等城市超越，主要原因是社會政治形勢持續緊張，今年再加上疫潮爆發，相信排名會再進一步劇跌。上任不到三年，已經令到特區財政十五年來首度出現赤字，史無前例的示威暴亂，前所未見的經濟低潮，全民都身受其害，現代版周處除三害，林鄭可會像周處般覺悟自省？

沒有期望，就沒有失望，君不見香港已變成特首有特首說，行會成員有自己講，市民有自己搶，總之大家都知道，政府連抗疫基本設施口罩，也不能保證供應，信政府不如信自己，買到口罩才有資格說生存，若果連家中大小老幼安全都保不住，何以為家？廢官空談團結社會，重新出發，麻煩首先團結一眾尊貴的行政會議成員吧，再來多數次自打嘴巴的鬧劇，你們不知醜，香港人也引以為恥呢！