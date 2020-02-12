功夫茶：止暴止疫兩雙失　自製危機真笨實

廢柴政府抗疫兒戲失職，封關失時又漏洞百出；全港市民在一罩難求之下，惶恐不可終日，打邊爐已變互相謀殺，打麻雀都變亡命之徒，而打茄輪肯定係吊頸自殺！「三打」嚴禁，又爆出長康邨康美樓事件，人心更虛怯，成個廢柴管治班子，市民點會相信佢哋可以齊心打贏呢場冇硝煙嘅戰爭？

嗱！政府藉疫潮，乘機淡化黑暴對政府嘅管治衝擊，「五大訴求，缺一口罩不可」，藉此希望由「止暴制疫」變成「止疫制亂」，可惜林鄭及廢官全是「耕田唔養牛，自己攞難受」嘅庸才，加上心中無民，封關失時，檢疫失職，漏洞多到如臉上出麻子，好難睇啫！

廢柴政府一直以來都在自欺欺人，以為「止疫制亂」可以一箭雙雕，可惜高薪養咗成班飯桶，反隔離營已經有多區爆示威，將軍澳又有藉悼念活動而示威堵路，一百一十九人被捕，包括五名西貢區議員；日前又有三枚汽油彈投擲田心警署。各位街坊，好明顯黑暴風波並未因新冠肺炎疫情嚴峻而平息，烈火暴行依然在上演，只是大家把焦點放在「我本想跟你共床瞓，無奈不可以親近」嘅新冠肺炎上！

呢個廢柴政府，正一下流寄生族，薪高糧準，管治卻交不出水準！「止暴制疫」固然聲大大，有姿勢冇實際，「止疫制亂」不但收唔到失地，更加失策變「止疫製危」，睇見就令廣大市民扯火！講開呢個政府又確係抵死，反修例風波期間，有逾七千人被捕，有超過千宗案件被檢控，可惜至今都係得四十三宗被定罪和判刑，其中十三人被判即時入獄咁大把，其餘多判社服令。而且警察一邊拉人，官府一邊放人，衰過扯貓尾。暴徒好似拉極拉唔完，商場咁好拉都捉唔到人！拖泥帶水，旨在搵水，唔通有人想放軟手腳，呃OT錢？

依家疫情擴散，「打邊爐家族」搞到「止疫」亂晒大龍，危機處處，即使入廁所「爆石」都好似入毒氣房咁！喺咳一聲都嚇得死人嘅年代，立法會主席連會都唔敢開，試問一班藍血貴族又點會同你搵命博吖！即係話，法庭幾乎停擺，積壓嘅案件審訊遙遙無期。大家明解喇，政府止暴無能，「避政司司長」鄭若驊怠政應負上好大責任！

嗱！之前有議員倡設特別法庭二十四小時開庭加快處理。你話政府係唔係抵死吖，如果一早咁做，除咗彰顯公義及具阻嚇力，大部分被判社服令嘅年輕被告，依家就可以大派用場，叫班「破壞王」去搞衞生，將功補過，努力去清潔香港，為「止疫制亂」盡一分綿力吖！依家政府止暴無能，防疫又恍如倒瀉夜來香，正一「止暴止疫兩雙失，疫暴危城相煎急」！