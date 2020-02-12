網上有說法，指新型冠狀病毒肺炎是美國生化攻擊中國。俄羅斯的主流媒體亦引用專家意見，認為有可能。同文關平兄認為這屬陰謀詭計，不可信，其中一個理由是美國若攻擊中國，豈會用新冠肺炎這樣殺傷力較弱的疫病。不過，我的看法有所不同。

一是陰謀詭計從來存在，歷史上從未罕見，有的是真的詭計，弄虛作假；有的卻是真的陰謀，見不得光的作業，不能因有前者便否決後者的存在。事實上，大國競爭，從來都用陰謀詭計。

二是美國若用生化攻擊中國，不會是滅絕中國，而是重傷中國。一方面，若是過於致命，病毒不易廣泛傳播，中國政府會及早發覺，及早嚴厲對付。新冠肺炎之所以廣為傳播，便是無病徵和輕病徵的帶病毒者為主，讓政府初期輕視。另一方面，滅絕中國，在全球化的世界裏，以中國的分量，將會掀起極大禍害，美國及世界各國未必可以承受得起。美國利益優先，便應如收服日本那樣收服中國，讓中國供養美國。因此，若以生化攻擊中國，用疫症的話，便是嚴重打擊政府威信與管治能力，癱瘓中國經濟，然後用美國早已準備的「解藥」來拯救中國。在政治、經濟、社會三方面摧毀中國原有的實力，使中國領導層無力抗衡美國連續施加的各種壓力，最終被迫屈服，或在領導層出現分裂，讓親美、畏美勢力搶奪主流，形成類似蘇聯崩潰前夕的情況。或是至少中國領導層投降，像日本那樣甘為美國附庸，讓美國長期可以予取予攜。

事實上，美國過往的紀錄令人難以信任，一是二次大戰後美國搶掠戰敗德國的科學家、科研設備、資料，造就了美國核武器和宇航工業的發展。當時相信亦接收不少德國毒氣和生化科研的資源，在與蘇聯冷戰抗爭時製造不少生化武器，儲藏至今。

二是美國國家衞生研究院的龐大科研投入中，不少是生化研究，例如DNA、疫病等，隨時可轉化來作戰時攻擊。

三是敍利亞內戰中，美國資助的白頭盔組織誣告政府使用毒氣，實質被揭發是從西方運入毒氣冒稱政府所用。美國能協助他們造假並在媒體上助其大肆宣傳，也同樣可以秘密地造真。從毒氣轉為生化疫病，便是對付中國不同於對付敍利亞。

四是新冠肺炎似有人工促成因素，未必在自然環境突變，而有能力以實驗室進行這樣的工作，便只有美國主導的實驗室。

陰謀詭計通常難以揭露，但不可掉以輕心，內地派遣化武系的科學人員到武漢，已是既防疫也防生化攻擊，至少是未雨綢繆。