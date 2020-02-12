香港在持續了八個月暴亂未止情況下，又和一場空前兇猛的新冠肺炎抗疫之戰相交集。反對派和暴亂分子一點兒沒閒着，在兩個戰場同時發起攻擊，打殘香港，戕害百姓。暴亂分子的打砸搶燒有計劃、有步驟的進行，和幕後黑手發起的醫護罷工相配合，令香港的抗疫百上加斤、亂上加亂。

不過，時下的香港警隊已比以往表現出色，抓捕暴徒效率提高，例如日前一舉拿下在將軍澳涉搗亂破壞者近一百二十人，其中有五名區議員，成績不俗。而在抗疫如打仗之嚴峻時局下，對這些暴亂分子必須罪加一等、從嚴從重處置，方能顯出法律的公正和威嚴，阻嚇犯罪活動。這樣做，實乃任何一個法治社會的正常所為，不這樣做，就是法治缺欠，出了問題。

然而，對於今天的香港，我們是頗為擔心的。港人早已看到，對於涉嫌反中亂港的人和事，對於他們干犯的罪行，不論大小輕重，通常是「警察抓人，司法放人」，或高高舉起、輕輕放下。香港已經不是一個正常的令人信服的法治社會，遂有今次暴亂不止，愈演愈烈；遂有暴亂分子還能在抗疫之中猖狂無忌；警察雖然改變策略，敢捕敢抓，但無從治本也。

我們要問，香港司法中人會不會依法辦事，對破壞抗疫的暴亂分子從嚴從重處理呢？大概很難。對某些人而言，不搞「從輕發落」、「無罪釋放」就很不錯了，港人是不能指望香港某些司法中人在處理這類案件時，是不會戴政治有色眼鏡和具有政治考量的，這是香港已經蛻變為一個不大正常的法治社會的重要原因。

今次在將軍澳搗亂破壞的暴徒和以往一樣，都在暴亂中揮動「港獨」黑色旗和叫嚷「港獨」口號，把他們的暴亂賦予「政治意義」和彰顯「政治訴求」，以得到被反中亂港的政治迷魂湯所毒害迷惑的「縱暴市民」的「同情支持」，也讓某些司法中人在處理案子時得到一個不能宣諸於口，但可令自己「心安理得」暗中幫忙的「理由」。有這樣的政治介入和法裏法外巧妙配合，香港法治云乎哉！