有人說，經過新冠肺炎的衝擊，全球力量的天平將再次向西方傾斜，美國成為這場危機的最大受益者。這不是沒有道理，美國商務部部長羅斯已說得很直白，中國爆發疫症，有助於工作崗位回流美國。這種趁人之危的心態，相信並非少數，而是許多美國人的共同心聲。

近年中國崛起，經濟總量直逼美國，某些領域更已後來居上，令老美惴惴不安，想方設法予以遏制，貿易戰、科技戰加上政治、外交、軍事、文化等手段都用上了，依然無法阻止中國前進的步伐。現在突然爆發這場世紀疫症，中國需調動各種資源抗疫，難免消耗國力，也難免令發展步伐慢下來，老美不幸災樂禍才怪。

君不見，美國對這場疫症的反應異乎尋常，率先從中國撤僑，並迅速將前往中國的旅遊警告提升至最高的第四級「紅色」，同時暗指中方在應對疫情問題上與美方不合作。這種近乎歇斯底里的反應，除了防疫需要，難道沒有其他考慮？顯然，面對疫情，美國想到的是如何落井下石打壓中國發展，令工作崗位回流美國，至於甚麼大國胸懷、國際道義、人道主義，全不在他們的考慮之列。

現實是殘酷的，政治是骯髒的，民主是虛偽的。中國外交部發言人批評美方關於疫情的言行既不符合事實，更不合時宜，「實在太不厚道」。實際上，美國為了維護世界霸權，對中國的敵意已到了毫不遮掩的程度，對中國的打壓更已到了不擇手段的地步，跟美國人講「厚道」，無異於對牛彈琴。倒是中國人應該認真反思，為何我們總是無法吸取教訓，以致不斷重蹈覆轍？如果中國人自己爭氣，外國人哪有機會落井下石？

說到底，外國人怎麼看不重要，最重要的是中國人怎麼做。經過今次慘痛教訓，但願同胞們能徹底覺醒，拋棄愚昧，擁抱文明，不要再做傷害自己的蠢事。