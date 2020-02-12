究竟香港會否重蹈沙士慘劇的覆轍？本來大家都覺得，經過十七年前的教訓，市民都提高警覺，注重個人衞生，自動自覺戴口罩及勤洗手，可惜想買口罩也買不到，消毒及防疫用品亦被搶購一空，一千元一盒口罩都居然有人衝去買，公公婆婆在街上冒寒輪候購買，買不到的在街頭淒然落淚，見者心酸，有的索性足不出戶，超過一星期屈在劏房數十呎階磚中避炎，與其說是新冠病毒害得香港人這麼慘，不如說特區現在正散播着一場廢官瘟疫，所有市民難以幸免，日前又上演一幕自己打自己嘴巴的鬧劇。

行政會議成員葉劉淑儀星期一早上放風表示，政府正研究循緊急法立例管制口罩等防疫物品的銷售及價格，豈料晚上港府就發聲明澄清，沒有計劃立法規管口罩供應和價格，並指此舉只會適得其反。葉劉不是大嘴巴亂講的人，相信開腔必定有其緣由，是甚麼突發事情令港府一百八十度轉軚？市民猜不透，也不想猜，因為廢官有哪一次出招是實際有用的？有時間還是搜購口罩，以及留意東網最新疫情消息吧。

疫情瞬間萬變，廿四小時都可能有驚人發展，像青衣長康邨深夜便大疏散，三十多戶約百名居民緊急撤退，事緣康美樓同一坐向單位先後出現確診，類似二○○三年淘大花園爆發沙士的翻版，三戶共四人出現了疑似病徵。港大微生物學專家袁國勇趕到現場視察水渠等設施，當局指長康邨確診個案單位曾經改動排氣管，強調情況與沙士時淘大花園不同，言下之意，又是卸責住戶亂改動公屋室內設施才會出事，政府是無辜的。

官字兩個口，誠信破產，市民都知道眼前景象始為真，誰都會聯想到當年淘大花園，也是類似一宅播毒，令全個屋苑雞毛鴨血。官員愈是遊花園，愈令人起疑，經驗教訓，信一成，雙目失明，信十足，家毀人亡。