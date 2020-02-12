讀到某美國傳媒一則有關中國貸款給斯里蘭卡作基建工程的報道，指興建的超級公路只得三、五輛汽車行駛；全新可容三萬五千名觀眾的板球場丟空無人使用；新建的全國第二大機場乘客寥寥可數，管理員的主要工作是趕走入侵的野獸；深水港碼頭不見貨輪停泊。報道指這些都是中國為了構建一帶一路經濟帶，在全世界發起的大白象工程，涉及的國家經濟不發展，基建無所用，政府欠下一屁股巨債，利息又高，就算不計算回本，收入也不足以支持營運開支，連貸款的利息也無法籌足。報道說各項工程之中，唯一可能有足夠收入的是深水港計劃，因為本國沒有足夠貨運支持港口碼頭運作，該國政府打算把港口租給中國的遠洋貨輪使用，作為來往中國與歐洲的中途站。不過租貸計劃卻受到當地人民反對，認為是重蹈昔日淪為英國殖民地的覆轍。

報道盡是對一帶一路計劃的冷嘲熱諷，說得好像是中國佔盡斯國便宜，貸出對方還不起的巨款，興建對方用不着的大白象工程，是欺壓對方，好輸出自己的剩餘基建力量，其劣行有如舊日的英國和荷蘭殖民者。

報道寫得酸溜溜，觀點卻站不住腳。工程要多大規模，預計多少年後的發展作投資估算，由斯里蘭卡政府決定；貸款與否，向誰貸款，貸款幾多，也是由斯國政府決定。工程建在斯里蘭卡，就算貸款估算錯誤無法還債，借貸方的中國也不可能把工程搬回國內。基建是斯國所有，中國作為借貸方要冒的風險很大，一旦投資失敗，將是第一個血本無歸。你可以指摘中方貸款輕率，投資過度，但怎可能把中方視為最大的得益者？

拿中國這些投資與昔日的英國、荷蘭殖民政策作比較，更加謬之千里。報道沒有提到，中國現今建設租用斯里蘭卡碼頭，並非如昔日的殖民主義者般，派出軍隊去霸別國土地，殺害別國人民，掠奪別國資源。中國只是真金白銀去貸款投資建設，沒有派出一兵一卒，主權治權還是屬於斯國，這與殖民主義者的所為是兩碼子事。

報道提到中國歷史上也曾派鄭和出海宣揚國威，但他們同樣沒有提到，鄭和時代並沒有佔據外國土地，也沒有派人出國殖民。正好相反，鄭和時代的中國與英國、荷蘭殖民主義者相異之處，是當時中國實行鎖國政策，嚴禁國人出海；英、荷則自恃船堅炮利，派出軍艦人員去全世界侵略佔據別國。

我也相信這些一帶一路項目當中有不少是大白象工程，中國需要檢討。但是美國佬的評論帶着有色眼鏡，無視歷史事實，看法充滿偏見。