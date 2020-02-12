新冠肺炎會否在社區大爆發？答案可能只有一步之遙，而這一步的距離能否消失，端賴社會能否團結抗疫。可惜，在政治邪毒比肺炎更可怕的今天，仇恨充斥人們的腦袋，連醫護人員也將病人置之不理搞罷工，要其他市民有犧牲小我的精神，實在難如登天。

長康邨驚爆淘大E座翻版疑雲，同幢大廈同方向單位先後出現兩宗確診個案，由於大廈同一條糞渠接駁到各樓層，專家懷疑單位糞渠的室內排氣口沒有密封而傳播病毒，當局遂緊急撤離有關住戶。這些住戶會被送到美孚隔離十四日，早前當區居民才因此大力抗議，更引來黑衣人搞事，如今檢疫中心成真，暴亂隨時再起，肯定無日安寧。與此同時，港府欲徵用火炭駿洋邨作為檢疫中心，不問可知又是烽煙處處。在岑子杰等暴亂派作主導的沙田區議會又上演火爆一幕，食衞局副局長徐德義成為眾矢之的，一度被包圍。也難怪示威者情緒激動，該屋邨原定下月入伙，苦候上樓的無殼蝸牛臨門一腳竟橫生波折，怒火不爆發才怪。

在一個正常社會，人民有明辨是非之心，或許大家都願意為抗疫忍讓一步。這種精神在過去的香港曾經出現，十七年前沙士襲港，當時沒有醫護人員鬧罷工，也沒有人反對淘大居民遷往隔離營，時任特首董建華雖然民望低殘，但政府高官還是有知恥之心，衞生福利及食物局局長楊永強其後問責下台。反觀今日的林鄭政府，止暴無能，抗疫無方，暴亂四起，民怨沸騰，不但無人問責，甚至反得中央嘉許。

既然高官只知享受高薪不辦事，中央又視若無睹，無法說服市民犧牲小我完成大我何足為奇？當鄰近禮賓府的廢棄醫院沒有被徵用，迪士尼二期的土地丟空養蚊也不改建，又憑甚麼要準公屋戶讓出自己的家？整個香港政治邪毒氾濫成災，港府抗疫寸步難行，說到底是失道寡助，咎由自取。