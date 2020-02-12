俗語說：「巧婦難為無米炊。」如果你家的婦人還不大靈巧，那就可真沒法了。幾天前，本欄才嘲笑香港民智低下，面臨新冠肺炎疫潮，口罩、消毒劑被搶購一空不在話下，就連白米、麵條、衞生紙也一掃而光，如此歇斯底里，恐怕會成為國際笑話。詎料話音剛落，香港的搶購潮竟蔓延到新加坡，當地超級市場的不少貨品也給客人清倉，看來愚昧是會傳染的。

新加坡政府向來被譽為英明神武，管治能力堪稱世界第一。但是，或許這次新冠肺炎疫情所引起的問題當真前所未有，如今就連新加坡政府也穩定不了人心，國民為求自保，竟然不問情由地加入搶購行列。

早前，新加坡宣布向每戶居民派發四個口罩，本欄當日已指出，此政弊多利少。四個口罩只夠一家四口一天用，考慮到派發成本和居民輪候時間，可謂得不償失。更大弊端是向國民發放出一個訊息，就是政府盡了力，也只能為每戶提供這幾個口罩而已，此舉無異於自暴其短，反倒使民心更虛怯。

巧婦尚且如是，庸婦就更不消提了，香港特區政府的管治能力大抵不如新加坡，現在卻連星洲政府面對疫情也踢到鐵板，港府又何能幸免？特區管治班子根本就沒有魄力去承擔起穩定人心的工作。

譬如管制口罩的價格、供應本來是一項善政，港府如能推行，我會為此鼓與呼，但管治團隊就是沒能力去擔起使命。香港七百多萬人，如果要保證每人買到十個口罩，政府就要張羅出七千多萬個的供應量，罄盡手上所有存量也做不到。退一步說，即使首十天勉強湊夠了，接着的十天又如何？十個煲七個蓋，咱家婦人的手腳向來還不大利索，叫她如何應付得了。

所以，政府是靠不住了，香港人還是發動群眾智慧，守望相助，共同設法渡過難關才是正經。