講就容易，實踐好難。文友轉發一張圖片，是日本一個小縣嘅超級市場貨架上，口罩空空如也，店員貼告示：「雨會停，天會晴，相爭就不足，相分自有餘。」「互相爭奪就會不足，互相分享便有盈餘」，這是日本詩人相田光男的名句。不過，香港人睬你都有味！這邊嘴噏噏：「黐線㗎！買咁多條廁紙，使唔使呀？」一路呢喃，自己又飛撲去搶，一手兩大條廁紙，一手十公斤大米！

漫畫家亦夠抵死，求婚男單膝下跪，一手拋開玫瑰花束，改用一卷廁紙求婚！條女冧到雙眼出現紅心，笑到花枝亂顫！此外，最新財富指標，不是家藏黃金若干両、美鑽幾多卡，而係口罩儲備：一盒以下，赤貧；二至四盒，低下階層；五至十盒，中產；十至三十盒，有錢佬；三十盒以上，恭喜你，已進身富豪！

看官，口罩足而後知榮辱，老朽家無一罩，既然不知榮辱，何妨以粗口媽叉廢柴政府不知民生多艱，一味廢噏未來兩周係關鍵時期，呼籲戲院、卡拉OK、補習社暫停營業，又強烈提出企業彈性處理員工工作安排；而市民如非必要就留在家中，把社區感染風險減至最低！廢官止暴無能，轉而廢噏防疫，做佛系掌門人至叻！

倉廩實而後知禮節！老朽冇米，年老體衰，搶唔到米頂多食杯麵，之但係家無廁紙，唔通用手指咩？點都朝一次、晚一次出超市碰碰運氣，睇吓買唔買到廁紙啊！倉廩不實都要知禮節㗎！

大家都睇到，香港已經係一個盲搶罩、盲搶米、盲搶廁紙嘅瘋城，依家打鑼都買唔到一支消毒藥水，漂白水亦被搶光掃清，全城為口罩癡癡迷迷，一罩難求之餘，政府又唔立例規管，任由無良商人發國難財，吊高口罩嚟賣，一盒「日本製」五十片口罩要五、六百元，普通口罩都炒到三百多元一盒，有啲要二十多元一個，學者批評政府變相助長炒賣囤積歪風，政府就話之你赤貧到甩褲！