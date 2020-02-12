美國國會對總統特朗普「通烏門」事件的彈劾，終於在共和黨把持的參議院被否決，這是美國人及特朗普均預期的結果，所以特氏在眾議院的聆訊過程中，均處處表現作對的氣燄，因為保有參議院這重防線。參議院在兩項指控中，針對特氏濫用職權的投票，以五十二票反對、四十八票贊成遭否決，共和黨猶他州資深參議員羅姆尼，在這項針對特氏濫權的投票，是共和黨內唯一投支持票的參議員。另一項妨礙國會的指控，亦以五十三票反對、四十七票贊成被否決。這個結果，相距參議院需要三分之二議員通過才能定特朗普的罪，實在相差太遠。

有評論說，這次彈劾議案是民主黨掀起的風波，由始至終亦不會動搖特氏的總統地位，只是民主黨期望透過聆訊揭出特氏的濫權及不當處事手法，這個效果在早前的聽證聆訊已能達到，可是損害性方面，卻沒有民主黨預期般大。反之，事件引起社會爭論，重點並不是特氏的對錯，而是做法對美國的利弊，「通烏門」事件滿足到大美國主義的自大成果，手法過程如何就變得不重要。

不過，特朗普過了被彈劾的一關，亦舐盡過程中的有利因素，肯定對連任有利，但黨內意見分歧就成為新的危機，令特氏不能安枕。在參議院彈劾投票時，羅姆尼是唯一投贊成票的共和黨議員，他認為特朗普「通烏門」過程犯下嚴重濫用公共信任的罪行，選舉中舞弊以保個人職位，是嚴重違反公職誓言。

事實上，羅姆尼在對特朗普其中一項指控所投的贊成票，也代表共和黨並不是完全接受特氏的做法，黨內參議員的投票並不是體現事實，而是要保住特朗普的地位，共和黨內不少參議員與羅姆尼的看法相近，不齒特朗普的濫權處事，要獲取這批共和黨參議員的再度信任，特朗普不能不花時間精神去做修補工作，否則在競逐連任過程中，將沒法獲得百分之百的支持。