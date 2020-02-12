上周一連五天「醫管局員工陣線」發起的醫護罷工大敗後，公眾透過傳媒及網絡上的報道，看到亂港陣營又蠢蠢欲動，一波未平，一波又起，利用新冠肺炎疫情，針對內地、煽動反中拒共、削弱港人團結抗疫防疫的黑色暴亂繼續蔓延。

其實，香港市民透過本報獨家長期跟進揭露，看到香港總在「山雨欲來風滿樓」前夕，中央政法委點名的現代版漢奸總會召集手下嘍囉密會。上周在「醫管局員工陣線」聯同職工盟宣布發起成立「防疫抗爭基金」記者會前，現代版漢奸黎智英、李柱銘、何俊仁又會同林卓廷、李永達、李卓人、黃浩銘在黎宅密會三小時。相信香港將會出現新的政治風暴。

五天的黑醫護罷工雖徹底失敗，但百足之蟲死而不僵，更換一個包裝，又重新上市。在職工盟和學聯兩個黑暴勢力的支持下，上周六成立「防疫抗爭基金」，聲明基金用途是作支援工會因疫情而發起的集體行動，包括罷工及工業行動，支援參與者面對經濟或法律費用。基金信託人又是「自己人撥款給自己人」的結構組成，記者會上又揚言醞釀航空交通等的罷工行動。

在黑醫護五天罷工行動中沒有現身的立法會衞生服務界功能界別議員李國麟，以身兼香港護士協會主席的身份，竟甘冒天下之大不韙，揚言該會會員佔公立醫院護士人數的七成，不排除接力舉行工業行動。難道李國麟看不到黑醫護發起的罷工是不得人心嗎？難道李國麟為要維持在護理界的江湖地位，不惜犧牲市民的生命安全和當前全民團結防疫抗疫的大局利益，而要做被港人世代唾罵的歷史罪人嗎？對此，全國政協副主席梁振英立即予以公開譴責，並痛斥泛暴派議員和有關工會，為了配合國際反華勢力孤立中國的目的，搞罷工完全不是為員工的權益，而是赤裸裸的「政治敲詐」。一如「醫管局員工陣線」高呼「罷工醫人」、「罷工救港」口號那樣荒謬和瘋狂。

飽受黑色暴亂蹂躪的港人，已對特區政府的軟弱對敵和綏靖主義的退縮投降政治路線忍無可忍，而今又面對黑暴勢力利用疫情抽水，「趁你病攞你命」的罷完又罷，無名怒火已由心底爆發，強烈要求政府對敵鬥爭必須要有如新加坡李光耀的硬氣、澳門賀一誠的擔當，不要食衞局局長陳肇始的眼淚。數天之內便有幾十萬市民以真姓名聯署促醫管局必須嚴厲依法追究罷工醫護失職及曠工的損失和責任，追究一小撮發動政治性罷工的工棍的法律責任，便是明證。其實，去年區議會選舉愛國陣營候選人的大敗，或多或少也是同不少市民對特區政府問責高官面對黑色暴亂不斷無原則、無底線的退縮軟弱，不投票或不投愛國愛港陣營候選人的票有關。

醫管局迄今仍沒有強烈譴責黑醫護的罷工及追究責任的明確態度，只不斷重複「遺憾」。更令人失望的是，在傳媒追問下，醫管局聯網服務總監楊諦岡只表示「按既定程序處理缺勤員工」、「會兼備情理將個案逐一審視」，如此軟弱的態度，試問罷工的瘟疫豈會不再次襲港？請問楊諦岡被挾持的病人還不夠慘情嗎？