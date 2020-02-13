神州觀察：復工抗疫成矛盾　皆因官僚怕作為

內地新冠肺炎疫情持續，封城抗疫措施更令各地民生生產、消費活動陷入停滯，給國民經濟帶來沉重打擊。有鑑於此，當局日前勒令全國需立即展開有序復工復產，有關部門不得刻意設限阻攔，發現確診病例的企業亦不需關閉，令人擔憂或會形成新的疫潮，不可不慎。

國務院聯防聯控機制日前舉行記者會，交代具體復工安排，要求除湖北之外，各省區需逐漸進入復工模式，尤其是一些重要民生領域，應立即重新啟動。復工企業同時需嚴格落實各項防疫措施，切實保障安全生產；一般情況下，就算發現疑似或確診染疫患者，在採取必要的隔離措施後，企業仍可繼續運作。

有世衞官員對此表示擔憂，認為各地此時急着復工，勢會導致新的傳播風險，令疫情加速擴散，後果難料。其實內地當局自己也很擔心，卻也更着急，正如國內外輿論普遍認為，今次疫情給中國帶來的影響會比當年的沙士嚴重得多；有外媒估計，單是中國的餐飲零售業每周便可損失高達一萬億元人民幣，進而拉低今年第一季度整體消費增速，乃至出現負增長；長久停工更將拖累國內GDP持續走低，並壓垮部分中小企，當局需面對綿延的失業潮等社會問題。

而從眼下來看，糧食、能源、交通物流等重要民生領域的基本保障皆需通過恢復生產來實現，尤其是今次抗疫中浮現的醫療防護物資嚴重缺乏問題，都亟待快速補充。一些地方近期更頻頻出現違規私自截留口罩等緊急醫療物資亂象，都在在說明全面恢復生產的必要性和緊迫性；以至有地方企業不顧疫情風險提前復工，但就落得拘留處罰之下場。對此，國家發改委官員在本次記者會上明確指出，需嚴格制止地方行政機構以簡單粗暴方式限制企業復工復產，強調「此風不可長」。

由此觀之，全國抗疫是「一盤棋」，全面恢復生產也是「一盤棋」，此次記者會的用意很明顯，就是抗疫和保生產兩個都要，至於怎麼實現，就看各地政府的能力和手段了，總之把經濟搞砸了，同樣是「千古罪人」。老實說，今次封城抗疫措施在一些地方確有些到了草木皆兵地步，存在用力過猛問題，掘路斷橋自不待言，有的更為復工設下諸般苛刻條件，上綱上線，或是乾脆一刀切，無不凸顯官僚作風，及給經濟發展造成了切實損害。

此舉對於一些地方政府來說，其實更有自保意味。本來，抗疫和恢復經濟生產不應成為矛盾，但在某些能力低下的官員面前則成了「雞肋」，無法兩者兼顧，疫情失控導致的死亡立時可見，停工的後果卻不會如此直觀，兩害相權，各地消極抵制復工現象肯定不會少。