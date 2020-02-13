產評：港股升市無厘頭　量力而為最自保

香港疫情尚未受控，市道一片蕭條，市民除了對清潔消毒用品有興趣外，其他消費意欲極之低迷，就業市場更是風聲鶴唳。偏偏港股視經濟逆境如無物，恒指V形反彈，資金持續湧入跟紅頂白，充斥着利好氣氛，令人莫名其妙。傳統智慧顯示，當資產價格與實體經濟漸行漸遠，正是危機所在，皆因後向無方可遵、無章可循，倘持續下去，也許「滅亡前的瘋狂」就在股市實現！

去年香港社會動盪，恒指由六月初26,900點水平，挫至八月24,900點始告回穩，之後幾個月陷入大型上落市，直至十二月社會氣氛稍見緩和，中美傾妥首階段貿易協議，恒指方能再展升勢，一口氣抽上29,000點大關。可一月以來，內地新冠肺炎疫情肆虐，重挫中港經濟，防疫已是市民頭等大事，往年新春期間商界的春茗活動、民間團拜飯敍，大部分都取消了。餐飲業一直憧憬的春節旺季好夢成空，零售業更因遊人絕迹而索性關門，各行各業皆傳來裁員減薪消息。不少從事兩地貿易的，因內地工廠遲遲未復工，手停口停，整個社會陷入「戰時」狀態。

偏偏二月以來，恒指由26,100點水平彈上昨日的27,823點，重上被喻為「牛熊分界線」的250天平均線，且二月以來日均成交逾千億元，反映升市確有資金支持。有指是市場憧憬內地經濟愈差，就愈要加大放水力度；亦有指內地會加快復工，疫情於四月前完結等。總之，都是押注「否極泰來」，可天會從人願嗎？

經歷了今次疫情打擊後，首季中港經濟無可避免滑落低點，即使未來能藉政策刺激追回部分失地，充其量只是「填氹」，企業盈利早已大打折扣；外資經此一役，更會着手調整在華投資策略，分散供應鏈風險；廠商今年產銷量或大失預算，從而壓抑固定資產投資；失業率上升進一步打擊消費，樓市泡沫與債務危機瀕臨爆破邊緣。

凡此種種，在在不見得樂觀因由！更何況面對美中經濟強弱互見，中國在年內次階段貿易談判上必將更艱難。香港方面，政府管治水平低劣路人皆見，未來要團結社會、化危為機，如天方夜譚，還須密切關注美國如何打「香港牌」。千頭萬緒，危機四伏，何來牛市基礎？繼續減息放水，只會加劇經濟結構危機，將資產泡沫和債務危機推向極端，實不見得會有好結果。眼見兩地股市「冇有怕」的表現，應對之法是不要與市場作對、亦別盲目追炒，謹記投資要量力而為。錯失機會可以再等，但錯誤投資可傾家蕩產！