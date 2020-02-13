正論：防疫無方亂如麻　廢官當道禍蒼生

新冠肺炎肆虐，確診人數急增，距離社區大爆發只有一步之遙。值此危急存亡之際，港府必須有全盤作戰計劃，由如何隔離、檢疫、集中治理，到減少人群聚集、提供抗疫物資、排查渠管播毒風險等等，全部都要快狠準，而且缺一不可。可惜無能政府表現不濟，踢一踢動一動之餘，根本不見有意志抗疫，遑論有全盤計劃打好這場仗。廢官當道，市民無助，香港等死，寧不悲乎！

繼家族打邊爐集體染疫後，青衣長康邨康美樓又爆出「樓上疑感染樓下」兩個住戶確診個案，一時間，社區會否大爆發成為壓在港人心頭之重，惶惶不可終日。一個負責任的政府，在這個時候除了必須全力抗疫外，更需即時反應，安撫民心，減輕社會的恐慌情緒。然而，港府根本不是一個負責任的政府，單是緊急疏散康美樓有關住戶已搞得混亂甩漏，至今仍有住戶拒絕遷出，更可四圍游走，令防疫雪上加霜。

更不堪的是，愈來愈多公屋被揭渠管亂拆亂駁，事緣入伙時不少承建商指廁所排氣管無用而拆除，房署則隻眼開隻眼閉，直到康美樓爆出淘大E座翻版疑雲，住戶才驚悉當中的危害性。荒謬的是，房署因為公務員在家工作安排，至今沒有人員現身處理事件，住戶要求房署進行排查更是沒有下文。有立法會議員要求運房局高官統籌巡查，排除隱患，惟高官竟以人手不足為由而不置可否，簡直豈有此理。

須知道，病毒能經渠管及排氣口散播，沙士淘大E座是一例，現在康美樓又是另一例。一般市民沒有這方面的專業知識，不知道自己家中渠管是否符合安全，即使足不出戶留在家中也無法保證不染病，不驚慌才怪。如果說，私樓業權不屬港府負責，那麼，公屋肯定由房署規管，責無旁貸，何況全港大部分人口居於公屋，一旦大規模感染，後果不堪設想，港府豈能置之不理？

救人如救火，對付疫症和打仗沒有分別，行軍作戰必須精準快速，絕對不能拖泥帶水不作為。無奈回顧整場抗疫戰爭，港府的表現令人慘不忍睹，由出現首兩宗確診個案，特首林鄭月娥仍醉心外訪，到確診數字急升，港府卻連醫護罷工也擺平不了，甚至連檢疫中心和隔離營的選址也波折重重。這固然出於政客煽風點火和市民自私心理，但港府不得民心，遇事方寸大亂，只知頭痛醫頭，腳痛醫腳，絕對脫不了干係。單是搞好社區衞生、提高市民防疫意識這麼基本的事，港府也是敷衍塞責。有團體調查發現，油尖旺區共百多幢大廈及屋苑危機四伏，近兩成住宅大廈的梯間及公共區域隨處可見丟棄口罩；污水渠半開放、民居賓館混雜、劏房改裝去水渠等更非鮮見，甚至有近八成大廈不設有蓋垃圾桶，增加播毒風險。這些亂象揭示港府防疫冇心冇肺冇靈魂，市民衞生意識低下，如果說，病毒遲早在社區大爆發又何足為奇？

當然，要數最令市民氣憤難平，首推港府連確保口罩穩定供應也做不到。香港一罩難求，市民日以繼夜排隊，無良商人更趁機抬價，平時幾十元一盒的口罩，竟可炒至千元天價發售，結果是有錢有得用，無錢無得用，連抗疫都大搞貧富懸殊，窮人彷彿只能等死。行會成員兼立法會議員葉劉淑儀提出政府研究立例規管口罩供應及定價，不可謂不具針對性。惟令人嘖嘖稱奇的是，港府當晚即駁斥立例規管論，澄清無意立法，將行會和特首貌合神離的不堪事實再次暴露無遺。

悠悠萬事，民生為大，港府偏有一鋪與民為敵的癮，一不肯全面封關，林鄭更發晦氣說封關已沒意思；二是懶理防疫物資短缺，市面驚現「盲搶炎」也視若無睹；三是疫情不實資訊氾濫成災，港府鮮有主動闢謠；市民膽戰心驚，政府不可靠，惟有靠口罩保命。可惜港府連採購口罩都不成功，口說已訂購五千多萬個口罩，實際到港只有四百萬個，一人也分不到一個，何況口罩還要先供應給醫護人員。在這樣的情況下，港府還要對抬價炒賣等亂象置之不理，一味搬出小政府大市場作擋箭牌，怎能不令民怨更加沸騰？

最令人摸不着頭腦的是，除了拒絕規管口罩亂象，對於另一行會成員林正財提出關閉戲院減少人群聚集，林鄭一樣大唱反調，以香港是自由社會說事，認為商戶會採取確保顧客不受感染的措施。這就好笑了，連港府也無法保障市民免受感染，小商戶何德何能有這種本事？當北京都巨額重罰抬價口罩商戶，當馬來西亞、泰國和新加坡也立法對奸商處以罰款或監禁，當澳門也用行政手段關閉賭場和戲院半個月，獨是只有港府「佛系」抗疫，無所作為，到底廢官還要禍港殃民到甚麼地步？

疫症壓城城欲摧。眼下的香港，廢官無能，管治班子離心離德；政客無良，唯恐天下不亂。此情此景下，疫魔怎麼可能不是長驅直入，直取特區性命？一旦疫情控制不了，中央又自顧不暇，香港將會變成怎樣，思之令人不寒而慄。