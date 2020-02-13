功夫茶：肺炎辣手狂摧花　呢個情人節冇癮

二月十四日西洋情人節係歌頌愛情、向打令、愛人表白浪漫嘅節日，呢個充滿玫瑰花、朱古力同埋邱比特嘅日子，年輕新潮一輩固然藉情人節訴吓衷情，丈夫對妻子示意佢唔係黃面婆。呢一日，經常見到一街癡情漢，手持大束鮮花滿街走而不會覺得自己係傻佬，女士小姐們手捧鮮花，這天個樣特別冧、特別甜、特別俏，而胸挺得更堅，內心彷彿都在唱《我的驕傲》：不因氣壓搖擺，只因有你擁戴！

然而，今年嘅情人節，一個新冠肺炎平地一聲雷，敲醒了許多情人的夢！不一定係「驕奢淫蕩貪歡媾」，今年不會如往年，點解手牽手，不經意解開你心口粒鈕，而係充滿愛心、信心、誠心為你戴好口罩，我的愛人，你明唔明啊，我要你個肺乾淨企理，好似滋潤杏汁豬肺湯咁白璧無瑕！如果你有事，我喊着「頂你個肺」你才知道我呢個情聖是多麼多麼的愛你，不是太悲壯嗎？

嗱！講開今年個情人節，都真係慘過梁天來，苦過金葉菊。賣花嘅花店噱頭九百九十九蚊二十支玫瑰、交友約會公司搞嘅相看兩不厭晚會、情人節浪漫二人套餐諸如此類嘅情人節活動，一個肺炎如龍捲風襲港，全部叮叮叮變晒芫荽葱，講起都無處話淒涼！有花店負責人諗住今年情人節與農曆新年相隔較長，而且在平日，睇好情人節銷情，在一月時已大手訂貨，比往年仲訂多咗，誰知新冠肺炎動地來，搞到人人唔出街，為慳一個口罩，政府叫公僕在家辦公，以前啲花送去辦公室，收花嘅女士臉上即刻綻放光彩，心花怒放驕同儕：男朋友送㗎！依家即使有癡情漢真係送上屋企，卻只能畀阿媽欣賞！

嗱嗱嗱！你話情人節係「商業化」，唓！搞吓「摩登紅娘」，搞啲配對交友都好正常啫，商業社會商業化，冇問題㗎！之但係依家打吓邊爐都等同互相謀殺，家陣你眼望我眼，即使一縷情意，心情興奮，一聲咳嗽，驚起回頭，隔住個罩都嚇死人，而完全冇一簾幽夢嘅效果，配對交友有乜癮吖！有主辦單位搞手都狂呻以前一早訂滿位，依家就一半人訂位都冇！咁又係，去到又要度體溫，相睇玩遊戲前又要搓手液！最弊就係戴住口罩，阿姐，你有明媚動人嘅雙眼，那秋波一轉，或許識得勾魂！不過鬼知你是否兔唇或有口臭，一諗起，不如夜深聽吓《月亮代表我的心》好過咯！

至於最受情人們歡迎嘅情人節浪漫二人套餐，之前就愈高檔嘅酒店食肆，愈大早訂滿！今年就一殼眼淚，大家都明喇，新冠肺炎的確兇猛，飛沫傳染，隔空過毒，情到濃時，一杯紅酒下肚，愛人今夜長髮水滑，大奶豐盈，本想浪漫情人餐後跟你共床瞓，無奈又不可以親近。睇吓啲時鐘酒店拍晒烏蠅就知！我的愛人，明早齊去搶廁紙算喇！