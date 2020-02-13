香港疫情已從境外輸入發展至社區感染的階段，有限度的封關措施仍然重要，但已不是防疫抗疫的主戰場。目前新冠肺炎還未見有效的治療藥物，內地已有大批治愈者，香港則只有一人治愈出院，顯示出香港的疫情還在擴展，與內地第一波疫情已到頂峰不同。香港現時最大的挑戰是：能否抑制社區感染的爆發。

現時防疫的方法是隔離，一是確診者隔離治療，二是接觸者隔離觀察。如果感染人數急升，這兩方面都會對香港醫療設施產生巨大壓力，特別是對接觸者隔離最為關鍵。因為若其中個別帶病毒隔離不足，便不會抑止由接觸帶來新的確診病例，以及由他再產生出更多需隔離的接觸者。這樣的產生過程，可能以幾何級倍數增長，每一增長風險也加倍擴大。

內地治疫政策是早隔離、早治療。早期湖北失策，治療與隔離不足，疫症蔓延。近日已由中央政府以人民戰爭對待，傾全國之力救治，全面隔離，由接觸者隔離伸延至小區隔離，力度加強。

香港若確診人數急升，能採取怎樣有效的隔離呢？一是醫院設施有限，即使佔用其他病房和醫護人員，疫情大爆發時仍然會因醫療資源不足而約制治療能力，可能出現武漢早期醫院拒醫的危險。

二是獨立隔離設施極不足，若出現上萬名接觸者，可以怎樣隔離呢？採用自我居家隔離，最後會變成無法可施的選擇，卻也沒法保證隔離，防止不了接觸者可能帶病毒在社區散播的風險，疫情便會失控。

香港一旦出現大面積的市區感染，確診與疑似者成百上千，接觸者上萬人，可以怎樣應付呢？以隔離接觸者而言，政府現已不顧個別居民反對，強制使用空置適當場所作隔離之用，可是收容人數有限，最多不過上千人。真的要隔離者大大超逾此數，十四天的周轉期不足以應付的話，怎麼辦？

現時是關鍵時刻，控制得住社區擴散，可以有時間等待專治藥物的出現。若控制不住的話，便大有可能疫情擴大至香港現有醫護與防疫設施無法應付，再難抑止，屆時患病者便不是數百，而是數千或更多，香港便成為疫區，真的要封鎖了。面對這樣巨大的風險，特區政府應即時制訂緊急措施的各種方案，從治療到隔離，到社區防疫，以至社會經濟各種配套政策措施，都要作出詳細可行的安排和預備。

如果香港控制不住新冠肺炎疫情，便應該同意請求援助，一是駐港解放軍，二是內地政府，不要顧慮少數別有用心的政治反對，以救命為先！