香港反對派及其毒媒對這場發源於武漢的新冠肺炎襲港之基本態度和做法如下：一是幸災樂禍。二是抓住機會，進一步煽動仇共反華。三是把林鄭月娥、香江府衙的無能「砌」到中央身上，造謠曰，林鄭及一群廢官是因為抗疫「事事要請示中央」、「中央不發話，他們就甚麼也不敢做」，居心險惡的把「民意怒火」往中央身上引。

四是煽惑醫護人員罷工，綁架市民生命健康安全，逼政府接受他們的「五大訴求」，打殘政府管治，破壞抗疫工作。五是借醫護罷工煽惑「全社會罷工」。六是不管政府選址防疫檢測中心、隔離病院等在哪裏，都要煽動當地居民一通狂反，加之以黑衣暴徒施暴助威。

七是多次組織暴亂分子阻塞交通、破壞公物、放置炸彈，營造恐怖氣氛。八是利用毒媒和「社交網絡」，像發動黑暴時那樣編造謠言，發放虛假消息，煽惑搶購潮，造成社會恐慌，市場大亂。

上述反對派的陰險毒辣、卑鄙瘋狂，港人看得清楚，北京看得清楚，但完全沒有辦法。在疫情壓城城欲摧的嚴峻形勢下，香江府衙一班廢官更是嚇破了膽。反中亂港集團也清楚，去年六月爆發的反修例暴亂，在香江府衙的綏靖求和以及朝廷光說不做、愛理不理之下，他們已在政治上、聲勢上、輿情上乃至區議會選舉中取得了壓倒性的勝利。有了這樣的聲勢和勝利，他們大可在抗疫之戰中繼續興風作浪，再接再厲而不會受到打擊。抗疫之後，他們當可掀起更大的暴亂，令九月立法會選舉政治翻天，由藍變黃。現在反對派在抗疫之戰中的戰略戰術及宣傳鼓動，都是為了這個政治目標而展開。從林鄭月娥、香江府衙的無能表現來看，無疑是助其成也。

由此可知，反對派正在利用新冠肺炎抗疫，打一仗他們一手製造的政治病毒傳播戰，抗疫愈艱苦、愈糟糕，對他們的政治播毒便愈有利。與此同時，他們的政治播毒也很見功效，不斷為破壞抗疫推波助瀾也。