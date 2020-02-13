網上流傳一張頗有意思的照片，日本一間商店的口罩被搶購一空，店主貼出告示寫道：「沒有不停的雨，天一定會晴。互相爭就不足，互相分就有餘。」寥寥數語，說出一個大道理。許多亂象正是因為人們的自私和愚昧引起，若不是互爭互搶，就不會爆發「盲搶炎」，不會出現物資荒，不會加劇恐慌情緒。也許只有等到雨過天青，人們才會發覺自己的行為是多麼荒唐，多麼可笑。

尤其在香港，黑暴之亂本已搞得雞犬不寧，加上新冠肺炎之下謠言四起，更是鬧得人心惶惶。有些家庭根本不缺口罩，更不缺白米、廁紙等物資，只是盲目跟風，人搶我搶，導致「盲搶炎」一發不可收拾，超市貨架空空如也，成為國際大笑話。「互相爭就不足，互相分就有餘」，道理人人都懂，但又有幾人願意「互相分」？如果不缺口罩的市民願意將機會讓給更有需要的人，何至於一罩難求？

自私是人類的天性，「人人為我」並不奇怪，但如果這種天性不受節制，「我為人人」不再提倡，不僅道德觀念無從談起，社會秩序也將無法維持。很不幸，香港正淪為這樣的社會。在政治邪毒侵蝕之下，過去守望相助的「獅子山精神」蕩然無存，取而代之的是極端自私自利。黑心醫護的罷工鬧劇固然令人不齒，而各區居民爭相反對設立隔離營及檢疫中心，連指定診所也受到阻撓，更是將港人自私的一面暴露無遺。沒錯，港府反應遲鈍，抗疫不力，確實令人不滿，但如果每個人都只是為自己着想，而不願作出一點點讓步，後果只會更加不堪設想。

物壞蟲生，俗壞奸生。十七年前的沙士疫情對香港影響和衝擊更大，感染和死亡人數更多，卻沒有出現這些亂象，這只能證明香港社會愈來愈墮落、愈來愈愚昧、愈來愈不可理喻。雨總有停歇的一天，疫症總有消失的一天，唯獨政治邪毒揮之不去，這才是香港最大的禍患。