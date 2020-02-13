香港為甚麼陷於絕境，最重要是所謂管治的基石，三權分立，變成三權分塌，首先是行政機關，最大的行政架構就是特首會同行政會議，負責為特區作出重大的決定，可是這個香港版內閣瀕臨分裂，無論是修逃犯例以至最近抗疫的策略，行政會議成員各說各話，甚至與政府唱反調，違反集體負責制。

葉劉淑儀說政府會研究立法規管口罩價格，政府立即否認；林正財建議關閉戲院等娛樂場所，連食衞局局長陳肇始也附和，輪到林鄭堅拒關閉戲院。林鄭自命好打得，顯然不放同僚在眼內，坊間傳她獨斷獨行，根本不需要甚麼內幕人士作證，觀其言行便可知一二，有這樣的特首，以為自己是超級英雄，有能之士也不會傻得走去這個熱廚房，受這個「女強人」的氣吧！

另外一個腐敗到極致的權力機關，便是現時的立法會。建制派雖然取得多數的議席，在功能組別上佔優勢，可惜是一盤散沙，各懷鬼胎，而且質素參差，有些似街市師奶咆哮當議事，有些是大鄉里出城，思想與世界脫節，靠他們輔助政府施政，很多時候幫倒忙，而且不堪一擊，建制政黨在區議會選舉大敗，今年的立法會選舉相信亦凶多吉少，兩級議會都被泛民控制，又怎會給香港人有生路行？

司法部門亦是不知所謂，過去八個月警方拘捕七千多人，但只是檢控了千多人，已完成審訊的僅四十多人，沒有一宗涉及暴動罪名的案件審結，且判刑多是社服令，根本沒有阻嚇力。各界早已建議設廿四小時法庭加速審理案件，但有關機構置若罔聞。藍血貴族掌控司法界，他們養尊處優，習慣朝九晚五，甚至很多時候半天便退庭，要他們開OT難過登天。香港的三權太不像樣，幸好還有第四權，東方報業集團堅守崗位，監察政府，棒打牛鬼蛇神，為市民發聲，讓特區保留一點兒希望。