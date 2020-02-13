香港特區政府正忙於應付新冠肺炎疫症在本地傳播問題，但處處受到阻撓，一籌莫展。

要設立檢疫營，把可能受到感染的市民遷進去實行隔離，選址卻受質疑。除了已徵用北潭涌度假營、麥理浩夫人度假村和鯉魚門公園度假村外，其他如美孚新邨附近的翠雅山房、馬鞍山烏溪沙青年新村、火炭駿洋邨都有人出來反對，而且反對理由各異。翠雅山房和烏溪沙青年新村被指太近民居，駿洋邨地處工業區，民居絕少了，卻有一班所謂準業主撲出來反對。

以翠雅山房為例，前身曾是精神病醫院和羈留中心，都是美孚新邨未建成前便存在，一在山上，一在山腳，相安無事。這個精神病院和羈留中心遷出後，政府認為建築物有保留價值，保存下來，改為饒宗頤文化館，為市民提供文化活動和休憩之所，現今疫症壓境才臨時改作檢疫營用。入住者第一並非確診感染，第二不能隨便進出，如何騷擾到美孚新邨的街坊？如果說相處不便，設施未改作饒館前豈不是更不便、更多騷擾？

又如西貢戶外康樂中心和荃灣曹公潭戶外康樂中心，也不接近民居，本來也是作度假休憩用，收納外來青少年前來活動入住，一直以來豈不是對區內居民騷擾性更大？

又如政府設立新冠肺炎的指定診所，像九龍灣麗晶花園、將軍澳坑口、大埔賽馬會、葵涌伍若瑜夫人診所，本來便是區內診所，作為新冠肺炎的指定診所更順理成章，為何需要反對？若政府索性收回原來計劃，任由懷疑感染患者在區內到處找醫生找診所，何者對社區的影響更不利？

特區政府正為防禦新冠肺炎忙得一團糟，每提出新措施卻立刻遇到阻撓，設立全港性隔離營和檢疫中心如是，在各區設立指定診所集中處理懷疑染上新冠肺炎的病人也如是。看來採用鐵腕政策，宣布全港進入緊急狀態，訂立具針對性的緊急規例，強制性叫停一切群眾性集會行動，禁止罷工行為，才是治本之道。政府也需要對市面上基本物資的分配作好管理，必需品如口罩、消毒殺菌劑液物料，甚至油糧食米的搶購風潮必須有效制止，煞停囤積居奇之風，嚴懲動輒抬價的奸商，甚至由政府出手控制分配，否則只是蹉跎歲月，一事無成。

新冠肺炎病毒已侵入境內，不採取有效措施防止內部傳染，只會令局勢惡化。任由社會上謠言滿天飛，令市民要到處張羅生活必需品，甚至因炒賣被迫付出高昂代價，只會弄得民怨沸騰，市民對政府更缺乏信心。

防止疫症蔓延是關乎廣大市民健康大事，性命攸關，絕對經不起再折騰下去。