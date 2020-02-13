港府內部充斥無間道，整個班子離心離德，早就不是新聞，但特首和行會成員公然唱反調，還是令人大吃一驚。繼行會成員林正財提出必要時關閉戲院抗疫，被林鄭月娥迅速打臉後，又到另一行會成員兼立法會議員葉劉淑儀被「好妹妹」林鄭摑了一巴。「宮心計」在港府內部上演，若是風平浪靜的時候，市民還可以當睇戲食花生，但現在疫情來勢洶洶，連港府都不團結，怪不得整個社會亂成一團。

一罩難求，有些無良商人更趁機抬價，平時幾十元一盒的口罩，竟可炒至千元天價發售，結果是有錢有得用，無錢無得用，對於遏止疫情有害無益。當北京都重罰抬價奸商三百萬元人仔以示打擊決心，馬來西亞立法將亂定價的奸商判囚三年，泰國甚至重罰入獄七年，連「假想敵」新加坡也處以罰款，獨是香港這個已被部分國家視為「疫埠」的地方，對口罩短缺、價格急升視若無睹。

有見及此，「好姐姐」葉劉提出政府會研究立例規管口罩供應及定價，有人更建議將口罩列為儲備商品，但好一個林鄭，晚上即透過政府澄清無意立法，「好姐姐」落得灰頭土臉的下場。

當然，葉劉並不孤單，林正財同樣被林鄭搧了兩記耳光。林鄭強調，香港是自由社會，不會強制戲院暫停營業，相信商戶會採取確保顧客不受感染的措施。同樣是一國兩制，澳門也是自由社會，但為了減少人群聚集，當地政府在月初果斷宣布關閉賭場、戲院等娛樂設施半個月。林鄭將個波推給經營者，簡直不負責任，連政府都不能確保市民不受感染，何況小商戶？

很明顯，港府直到今日仍堅守小政府大市場原則，一切交由市場決定，政府則關人個關。在順風順水的時候，這套行得通，但抗疫如救火，政府有責任帶領社會共同做好防疫措施。林鄭萬事不沾身，以為這樣就萬事大吉，一旦搞出人命，該當何罪？