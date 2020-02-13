民主制要行之有效，一定要有高度的民智與良好的國民修養支持，本欄一直認為，全球大部分地方都尚未符合這個標準。過去香港人自以為素質高，嚷着要有「真普選」，筆者不以為然，幾年前就指出，港人的智慧不如想像般好。

多年前提出上述觀點，猶是聽者藐藐，但經過去年的反修例運動，加上今年的新冠肺炎疫情，香港遍地愚民，大抵已成了不少評論者的共識。修訂《逃犯條例》的草案推出未幾，政府已宣告「壽終正寢」，但反對派還是不依不饒，說要政府取消暴動定性，又要釋放抗爭的「義士」云云。

其實，抗爭者的行為是否暴動，根據香港過去行之有效的司法程序，一律該交由法庭決定。而示威者試圖以暴亂方式去逼政府撤銷暴動定性，在邏輯上是異常稀奇、荒謬的事，真虧部分香港人的腦袋，竟能想得出這樣的主意而不覺害羞。

今年的新冠肺炎疫情，內地是疫症的中心區域，但各省市的物資供應穩定，居民沒有出現搶購潮。反倒香港的貨物四方通行，不虞匱乏，不少港人卻連廁紙、衞生巾也不放過，論瘋狂程度，在這次疫情中堪稱世界之最，港人的智慧有多高，不言自明。

至於民智低下的地方也不止香港，新加坡也一樣掀起瘋搶潮，或許星洲的立國與管治者李氏家族就是夠眼光，老早看出當地人容易受煽惑，故從不依西方標準推行所謂的「真普選」，只是搞鳥籠式民主。數十年的歷史證明，李氏王朝這一套管治方式卻是行之有效。

至於美國的人文素質是否就夠資格實施民主？這也難說，美利堅暫時好運，無災無難，考驗不到當地的民智。但見微知著，近日美國總統拒絕與眾議院議長握手，議長則當眾把總統的國情咨文撕掉，如此鬧劇，也不是我心目中民主社會應有的風度。