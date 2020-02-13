林鄭近排經常開口夾着脷，講多錯多，其實再出嚟講嘢根本冇乜必要，因為一個人一開聲便成噪音，再講落去已冇意思！最近林鄭就話，對經內地入境人士實施十四日強制檢疫措施，已令兩地跨境人流減至最低，現時仍由內地入境嘅主要係香港居民，因此封關嘅說法已冇意思。

其實，對住呢個廢柴政府，管治無能，民間團體及組織或一些良心企業，甚至城中名人，都能夠撲到口罩免費分發給市民，尤其是長者，而特區政府卻一味大隻講，連一個口罩都分唔到畀長者，喺咁嘅情況下再講乜嘢全球搜購、心中有民，根本完全冇意思！

新冠肺炎疫情擴散，本港確診個案不斷增加，青衣長康邨康美樓事件懷疑「樓上傳染樓下」，喺屋企唔出街都賴嘢，在家一樣好唔安全，因此「在家工作」嘅說法已冇意思！反而有些公眾特別需要嘅部門，如運輸署、法庭、郵政局等，再唔全面恢復正常服務，徒添煩添亂，積壓愈多工作，市民排隊等候等餐死，徒增怨氣不滿，再如此安排落去根本已冇意思！

而林鄭月娥跟行會成員口徑不一，是否關閉戲院、應否立例規管口罩供應，林鄭三日兩唱反調，搞到市民訊息混亂，都唔知信邊個，行政會議再開會都係冇乜意思，解散吧！再引伸落去，林鄭住喺「禮賓府」而唔係「特首府」，根本就係「夢裏不知身是客」，聽個「客」講主人家啲嘢，睬你有味，聽多句都煩，全冇意思！

仲有啊，最新民調顯示，林鄭月娥評分跌至二十點三分，反對率上升一個百分點，八成一人反對佢出任特首，正是「願春暫留，春歸如過翼，一去無迹」，客住禮賓府虛擲光陰，號令不行，再死霸住「禮賓府」，始終「留春不住，費盡鶯兒語」。其實「一府春難暖」，兩公婆住咁大間官邸，兩位公子又唔放心佢回港，認真思前又想後，都真係冇乜嘢意思！