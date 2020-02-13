美國總統特朗普在參議院表決是否贊成彈劾他之前，在國會發表任內第三份、題為「偉大的美國復興」的國情咨文。特氏利用演說內容掃走彈劾陰影，宣揚經濟、軍事及移民政策方面政績，目的是為競逐連任爭取更大支持。特朗普強調上任以來國家蓬勃發展，收入增加，貧困人口減少，犯罪率下降，更凸顯有紀錄以來的低失業率，表明在他帶領下的美國，正以幾年前無法想像的速度向前邁進。

特朗普特別提及美中貿易協議，指過去中國從美國獲取利益已經改變，向中國加徵關稅的策略奏效，所達成新的貿易協議能保障美國工人和帶來龐大收入，更強調如果不是他糾正以往失敗的經濟政策，是不會見到今日美國在經濟上的成就。而達成《美墨加協定》及美中首階段貿易協議，更能扭轉美國人被搶飯碗及佔便宜的情況。

至於國家安全方面，特朗普亦凸顯已重整軍隊，美國的軍事力量在全球無可比擬，邊境安全亦獲得保障，美國比以往更強大，以體現軍事大國地位。

這份國情咨文的兩大方向，是要實現美國在國際經濟貿易消費上的領先地位，亦繼續在外交上充當世界警察的角色，滿足大美國主義去獲取國民的支持。不過，有心水清的傳媒就指出，該國情咨文內的經濟數據是搬弄數字以吹捧個人政績，特氏所強調的輝煌數據，其實與過去十年的平均水平相若。

比起上次大選時，特朗普已經不是「政治素人」，為免被質疑其治國能力，他這次利用國情咨文突出個人成就，在經濟上找數據去令選民信服，所以大打經濟牌，更揚言未來會在經濟貿易上採取更大的主導，確保美國人利益不受損害；預期所有組織跟美國簽訂的經貿協定，都會被特氏拿出來細嚼，不論是否雞肋，都要以美國為先，否則就修訂條文增加關稅，對特朗普競逐連任無往而不利。