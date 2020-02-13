美軍日前證實，美軍與阿富汗部隊日前在阿富汗東部納加哈省聯合作戰，期間遭一名身穿阿富汗軍服的士兵持機關槍開火襲擊，造成兩名美軍死亡、六人受傷；阿富汗方面則最少有八名士兵殉職。

儘管阿富汗國防部官員強調，涉事軍方人員開槍前曾與美軍士兵發生爭執，並非塔利班組織的滲透者；但也有報道引述阿富汗官員稱，不排除事件是「內鬼」所為。由於阿富汗部隊身穿綠色制服，而以美軍為首的北約聯軍則身穿藍色制服，因此類似的內部襲擊又被稱為「綠軍打藍軍」。阿富汗政府去年底發表的報告顯示，單是六月至八月期間，阿富汗安全部隊內部就發生超過三十宗「綠軍打藍軍」事件，導致大量阿富汗軍警甚至駐阿富汗美軍傷亡。

最令美軍防不勝防的是，「內鬼」決定發難的時機，往往選擇跟美軍共同剿滅塔利班的時候，美軍遭遇前後夾擊，往往造成嚴重傷亡，這也是為甚麼近年來內部攻擊的次數有所減少，傷亡人數卻不跌反升。據不完全統計，二○○一年至今，已有超過二千名美軍士兵在阿富汗陣亡，其中很多與這種內部攻擊有關。影響所及，美軍內部人士將這些潛伏在內部的危險分子，列為僅次於塔利班武裝襲擊的第二大威脅。

論到「綠軍打藍軍」對美軍造成的威懾作用，當數二○一八年坎大哈省國會選舉投票前夕，塔利班成員滲透進坎大哈省長的保鏢團隊，並且趁美軍駐阿富汗司令米勒抵達省長府邸，商討保安部署的時候，亂槍射殺當地的警察總長雷齊格。

有分析指出，塔利班內鬼當時完全有能力殺掉米勒，但當時正值美軍與塔利班商討撤軍時間表的敏感時刻，後者「高抬貴手」，向美軍表達善意之餘，亦顯示自己的實力，讓美方有所顧忌；至於雷齊格，儘管名義上是坎大哈省警察總長，但實際上是擁兵自重的軍閥，且多年來與美方合作，打擊塔利班絕不手軟，被稱為「坎大哈酷刑司令」，塔利班向雷齊格施以毒手，大有打狗給主人看、向其他「阿奸」發出示警之意。

面對無日無之的「內部攻擊」，美軍和阿富汗當局淡而化之，強調很多施襲者是出於跟美軍的「個人仇恨」、「文化差異」，而不是塔利班組織滲透力強。不管怎麼說，華府在阿富汗扶植的傀儡政府不得人心，甚至未能提供學校和診所等基本公共服務。套用一名阿富汗司機的話，塔利班與喀布爾政府都會收取過路費，但好歹會給收據，確保不會重複收費。他指出，由邊境城市赫拉特開車前往坎大哈，只需向塔利班交一次費用，政府士兵則至少要收三十次。

退一步說，即使未必每一位行兇者均跟塔利班有組織上的聯繫，但正如發生在世界各地的「孤狼式恐襲」，行兇者受到極端組織「思想感召」，「自我激進化」，更令人防不勝防。由此可見，美國人作為侵略者，在阿富汗打了近二十年仗，始終是不得人心，早應該承認失敗，捲鋪蓋走人。