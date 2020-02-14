神州觀察：防疫也要顧人道　興建疫情紀念碑

世界上從來沒有如果這回事，就像新冠肺炎疫情全面失控之後，原武漢市委書記馬國強貌似愧疚自責地表示，如果自己早做決斷，採取像現在的嚴管措施，結果肯定會好很多，也會讓中央少操心。這語氣聽起來更像是在唸「懺悔錄」，而廢官亦「如願以償」被中央免職。新官上場後，必須收拾當下的爛攤子，給疫區民眾多些人道對待。

每個災難事故也都是一面面照妖鏡，總會洞見醜惡。武漢新冠肺炎一役，陸續令一批尸位素餐的廢官現形，就像湖北黃岡市衞健委和疾控中心官員那樣，對於本市收治病人數、床位數、檢測能力數竟然一問三不知，難怪當地疫情嚴重程度一度排名全省第二。至於「疫首」武漢市則更加慘不忍睹，至今仍然處在「領跑」位置，且在以每日數十人死亡、上千例被確診的速度「疫」路狂奔，無法煞停。

而這一切又都是拜武漢乃至湖北省委一眾無能高官所賜，正如有愈來愈多的調查研究顯示，新冠肺炎疫情的出現時間遠較當局首次正式公布的日期要早許多，病毒傳播或早已開始。是當地政府的檢疫水平太低劣，還是一貫掉以輕心的防疫思維所致？抑或是出於維穩目的，不得不對疫情進行慣性隱瞞？之後更要假裝無事發生，或對勇於揭露疫情真相的「吹哨人」實施打擊報復，總之就是不理事態繼續惡化，亦不顧民眾面臨更大的染疫風險，大玩鴕鳥政策，實在不知所謂。

尤其當疫情已經向全國乃至海外蔓延之際，當地主要領導居然還有心思流連舞榭歌台，美滋滋地歎着茅台酒，與驚慌失措的民眾形成鮮明反差，且給他們帶來了極為嚴重的錯誤示範，認為不需防疫，何其麻木不仁。而在重重輿論壓力之下，當局本欲打造一場關顧疫情民生的公關騷，怎奈心有餘而力不足，各位領導不是傻傻地分不清口罩年產量，就是連正確戴口罩也不會，硬是將記者會搞成了「車禍」現場，出盡洋相，也讓各界更直觀地感受到了廢官們有多無能。

更因為如此，當地疫情很快變得一發不可收拾，而武漢市日益顯現的醫療防護物資嚴重匱乏問題，則進一步將當地政府應對不力及危機處理方面的短板暴露無遺。從民眾到抗疫前線醫護人員競相陷入「一罩難求」窘境，更要命的是，連收治病患的床位也早已爆滿，只能任由萬千民眾擠在門外大排長龍，或是回家等死；死了亦不會計入官方確診名單，從而無法享受到政府提供的免費火化「優待」，當真如草芥一般，只能自生自滅。

一場疫症竟讓全城陷入人道災難危機，叫各界始料未及，亦將當局口口聲聲強調的、自沙士以來已經累積了大量疾控經驗，有能力控制好本次疫情的說法輾得粉碎。所以當武漢倉促決定封城抗疫後，不少市民隨即意識到，留下來很可能只有死路一條，於是紛紛想方設法也要逃出去，卻又因此製造了更多傳疫機會，及令全國人民聞武漢人色變，須像過街老鼠一樣狼狽逃竄，何其不堪。

與此同時，當局的強制隔離措施亦充滿粗暴及不人道行為，或是像抓捕逃犯一般，或是將人塞入全封閉的黑箱中運走，更有將腦癱青年獨棄家中，任其活生生餓死的人間慘劇發生，一時間怨聲載道。隔離階段對某些家庭來說，則更意味着從此陰陽陌路，生時不可探視，死後亦需由官方統一處理，家屬全程不得參與。此舉雖說是出於防疫需要，難免有些不近人情，當局至少可以考慮在條件許可下，於隔離期間為他們提供視像通話，以慰彼此牽掛之苦；或是有人不幸亡故，讓家人穿上防護服前往見上最後一面，至少從技術層面來說，負責收屍的黑箱車能夠進入，也該滿足家屬盡人倫之心願。

疫情仍未止息，悲劇還在上演。細究起來，一切惡果都是當局親手種下，而這次不知又有多少人將淪為千古罪人，及需被釘在歷史的恥辱柱上。饒是如此，仍不能挽回絡繹而逝的生命，無法彌補當局的過錯，是故當局應該仿照當年興建抗戰人民英雄紀念碑那樣，為本次所有疫亡者建塚立碑，以供那些無機會送最後一程的親人日後拜祭。

更重要的是，當局可以此表達真誠懺悔之意和責任擔當精神，並需設立紀念日，形成紀律規定，讓湖北省委及武漢市的主要領導每年親自前往憑弔，以時刻警醒他們勿再重蹈歷史覆轍。至於所立碑名，不妨就叫「湖北武漢新冠肺炎疫情紀念碑」。