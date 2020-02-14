正論：港澳辦組鐵三角　香港亂局露曙光

香港去年飽受黑暴蹂躪，今年又逢新冠肺炎來襲，衰到貼地之際卻突然迎來震撼消息。繼中聯辦上月有新人事任命後，國務院昨日再宣布將港澳辦主任張曉明免職，其職務由全國政協副主席夏寶龍兼任，副主任則由香港中聯辦主任駱惠寧，以及澳門中聯辦主任傅自應兼任。至此，港澳辦升格為國家領導人統領，並將駐港澳代表納入其中，組成「鐵三角」盡攬港澳事務，香港亂局終於看見一線曙光。

張曉明被免職的消息一出，猶如投下一顆震撼彈。外界將之解讀為中央不滿掌管港澳事務官員誤判形勢，要為黑暴亂港及建制派在區選大敗問責。「清算」先由上月王志民被免去中聯辦主任職務、改由資歷深厚的「封疆大吏」駱惠寧接任開始，其時外界已揣測換人不止於此，結果昨日再傳來曾長期主政浙江的夏寶龍接替張曉明，張則改任港澳辦分管日常工作的副主任。經此大變動後，港澳辦囊括副國級主任和正部級中央駐港澳代表，形成中、港、澳鐵三角鋼鐵組合，更能直接主動掌握兩地形勢。

過去港澳辦和中聯辦屢被詬病為職能重疊，權責不清，尤其是兩個辦的主管都是正部級，沒有明顯的統屬關係，協調上易生問題。本來，中聯辦是中央派駐香港的機構，負責聯絡社會各界，是中央和特區的橋樑；港澳辦則設於北京，代表中央政府統籌處理兩個特區的事務，一旦兩個辦不能發揮作用，下情不能上達，便會令中央對港澳政策出現偏差。現在將港澳辦升格，由國家領導人統領，職能高於中聯辦，便能一掃過去疊床架屋的弊端。這些新任命的朝廷大員，過去從來沒有涉足港澳系統，且被視為國家主席習近平的親信，並以雷厲風行的執政手腕見稱，預示中央在港澳事務將採取更積極有為的態度，真正落實全面管治權。

當然，澳門政通人和，被譽為「一國兩制」光輝典範，人事變動針對香港這一制、多於澳門那一制明顯不過。事實上，香港問題千頭萬緒，既有中港政商界盤根錯節廿多年的利益瓜葛，致使政策向大財團傾斜，屢屢與民意有落差，甚至存在腐敗問題；又有反中亂港勢力瘋狂攪局，引外部勢力入關，危及國家安全；更有港府內部消極不作為，致使中央政令不出「門常開」。種種亂象，透過去年的反修例黑暴暴露無遺，中央終於驚覺回歸以來對港政策失敗，不管如何讓利，如何源源不絕提出惠港措施，中港人心依然愈走愈遠，甚至出現港獨苗頭。「一國兩制」在實踐上出現偏差，港澳治理體系亂象叢生，已到了不得不正視和糾偏的地步。

由此可見，港澳事務改革勢在必行。改革率先體現在澳門特首賀一誠的新人事新作風上。他與前人完全不同，予人耳目一新之感，尤其是處理疫情有條不紊，說一不二，澳門不但已多日沒有新增確診個案，更沒有出現防疫物資短缺、醫護人員罷工等亂象，果斷關閉賭場遏止疫情擴散更是贏盡掌聲。

反觀香港卻是另一番光景，口罩短缺和奸商抬價固然民怨沸騰，醫護罷工更是添煩添亂，反對派政客借封關鬧事，煽動黑暴再起，同樣令人深惡痛絕。惟港府廢官竟然視若無睹，特首林鄭月娥固然不肯順應民意全面封關，就連規管口罩亂象也一口拒絕，醫管局至今沒有對罷工醫護作出懲處，更是擺明樂於放任自流，變相鼓勵；而香港之所以亂成一鍋粥，連檢疫中心選址也引來連場暴亂，說到底就是港府縱暴容亂，從來沒有認真打擊反中亂港勢力，任由黑暴氣勢延續下去。有人說，反對派之所以在區選大嘗甜頭，之所以令港府一跪再跪，廢官太廢還是其次，他們自己也是無間道，暗裏配合反華勢力奪權，忽悠中央，才是所有亂象根源。

香港之瓜，何堪再摘。經過佔中、旺暴蠱惑人心，緊接又有黑暴、疫潮肆虐全城，香港就像一個邪毒入體的病人，廿多年來的病灶隱疾現在一次過爆發出來，中央再不出手打救，撥亂反正，香港「瓜得」矣。

可以看見，以林鄭為首的管治班子已經借傷成毒，潰爛流膿，不可能再有作為，尤其是律政司司長鄭若驊其身不正，知法犯法，由她自己到其丈夫皆不清不白，對本港法治傷害最大。最不堪的是她庇奸護惡，充當反中亂港集團的保護傘，壹傳媒黎智英的政治黑金案獲放生，佔中案不起訴，連恐嚇東方報業集團記者案都不了了之。反修例黑暴席捲全城，鄭若驊裏通漢奸居功至偉，由這種賣國瀆職廢官掌管法治，香港焉能不死？漢奸焉能不猖狂？

中央看在眼裏，記在心中，對港澳辦動大手術只是第一步，最終目的是整頓香港。連中聯辦、港澳辦的失職官員都要問責免職，港府廢官還會遠嗎？勿謂言之不預，在這一波改革怒潮的滔天巨浪中，躋在港府這條破船之上、只知坐享高薪厚祿不做事的廢官、庸官、肥官敬請坐穩，好日子已經過去，清算的一天很快就會臨頭！

當港澳事務整頓好，下一步便是納入台灣事務，港澳辦當可改稱「港澳台辦」，歸一處理，更顯中央強勢，為兩岸統一作好準備也。