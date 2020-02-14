世界視線：日本援華抗疫　力保東京奧運

日本首相安倍晉三日前主持自民黨幹部會議，決定該黨三百九十七名國會議員，每人捐出部分議員津貼，支援中國抵抗新冠肺炎。雖然這筆捐款總額不到十五萬港元，卻對外傳達了一個重要訊息：安倍內閣的援華抗疫立場，至少在桌面上獲得了自民黨內各政治派系的一致支持。

事實上，自中國爆發新冠肺炎疫情以來，日本舉國上下表現出積極援華抗疫的意願和行動。據統計，日本除中央政府外，目前至少已有十一個縣市的地方政府向中國捐贈了醫療物資，其中人口約十七萬的茨城縣日立市，本身只有兩萬多個口罩儲備，卻一次過對華捐出了兩萬個。同一縣的水戶市人口約二十六萬，向中國捐出口罩五萬個。水戶市市長高橋靖在捐贈信中寫道：「由於日本國內也爆發了疫情，暫無法立即獲得很多物資，但市政府仍決定優先向中國運送口罩。」

有分析認為，日本全力援華有切身的利益考量，因為籌備了四年的東京奧運即將於七月下旬開幕。而在本周，中國女子手球隊在疫情影響下退出了奧運資格賽。如果疫情持續惡化，更多中國或是周邊國家及地區的選手受影響，無疑會令東京奧運失色。如果一些國家被迫退出整場奧運盛事，或者是東京亦爆發嚴重疫情，後果更不堪設想。

由此角度來講，日本對華的支持與援助，確實是出於務實的理由，因為只有中國盡快控制疫情，東京奧運才能順利舉行。不過，日本舉國積極援華，畢竟讓中國民眾切身體會到了日本國民的友善一面，尤其是一些日本援華物資的郵箱，寫上了「山川異域，風月同天」的漢字古語。長年浸泡在中日對立情緒下的一些中國網民因此被打動，表示這回真的要謝謝日本。

中國固然要全力抗疫，日本亦需力保奧運，但兩國關係未來走向，將牽動更大的世界格局。從今年春夏之間兩國的高層政治互動，到民間圍繞抗疫的投桃報李，中日兩國在邦交正常化近半個世紀後，似乎終於具備了回暖條件。然而國際大氣候複雜多變，友誼之樹又能否如願發芽開花？