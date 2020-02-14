功夫茶：止暴防疫皆穿窿　問候廢官你也摩

太平山下不太平，老襯亭中杜鵑啼，香江一片混亂，林鄭及其管治廢官，止暴防疫兩雙失，無能誤盡蒼生。新冠肺炎陰霾籠罩，一個浪漫情人節，調查顯示口罩防疫品竟然係最受歡迎嘅情人節禮物。你話係唔係人都癲狗亂吠吖？

乾坤含瘡痍，憂虞何時畢？功夫茶一時感觸香江正是多事之秋！呢，繼國務院上月宣布免去王志民嘅香港中聯辦主任職務後，尋日國務院又免去張曉明嘅國務院港澳辦主任職務。兩位喺香港逗留已有一段日子，相信依然「未讀懂香港呢本書」，去年區議會選舉建制派幾乎全軍盡墨，中央震怒相信係換人主因。喂，既然中央官員有錯都要問責，搞到香江處處有啼聲嘅特首林鄭月娥及律政司司長鄭若驊等一班庸官，又有乜理由毋須落台？

嗱！林鄭自詡「執行力高」，今次防疫一鋪露底，事事慢十一拍，底下一班飯桶，踢一踢就郁一郁，一味得把口廢噏無謂，廢官號稱全球採購口罩五千多萬個，而實際僅四百萬個到貨，市面一罩難求，又縱容奸商炒賣。一罩之不控，何以天下國家為？咁嘅廢官，唔畀人問候娘親至奇！

防疫工作固然漏洞處處，止暴搞咗八個月，烈火暴行依然激烈，鬼咩！反修例風波期間，有逾七千人被捕，社會有強烈聲音要求鄭若驊呢位「避政司司長」加快處理有關案件，可惜佢一味姿姿整有環境，唔嗲唔吊，話之你警察一邊拉人，司法一邊放人！雙鄭一對活寶貝，面皮都可算厚過犀牛皮！怠政懶政、心中無民，之不過，路邊社消息，兩位活寶依然各自過了一個愉快嘅情人節。

嗱！話說林鄭大早起床梳洗，忽見九十九支大紅玫瑰，眼泛淚光：相公，你平時同我出席重要場合，連《歌唱祖國》一曲響起你都懶得拍手，今日竟然去買花畀我，感動死人冇命賠吖？夫君一臉情深：人哋愛在心中口難言，見你為港事咁頻撲操勞，想你開心吓啫！娥妹難得一臉柔情：我冇頻撲喎，市民搶米掃廁紙頻撲啫！夫君：聽講你防疫失焦、止暴無能畀北京鬧到飛起？娥妹：鬧我？冇啲咁嘅事！夫君一臉疑惑：咁阿爺滿腔怒火鬧邊個？娥妹：佢哋熱情問候我娘親，你嘅外母大人咯！何傷大雅！哈哈哈！

至於司底驊，民望低殘，佢都知道畀市民問候乃應有之義，何況只係問候佢老母！今日情人節，難得與夫君齊歎一支天價紅酒，又唔使戴假髮出庭，佢微醉酡紅嘅臉蛋，深吸一口氣擴胸再反一反白眼：人哋想一個月唔梳頭，你唔會嫌人懶啩？「懶起畫蛾眉，弄妝梳洗遲」，我鍾意吖，打令！話之你也摩冚家去耕田！