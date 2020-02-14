特首林鄭月娥率領的一班香江廢官止暴不行，止疫也不行。「止暴不行」，因為他們或是對這場反修例暴亂全無心理準備，或是被嚇破了膽，或是心底認同，暗中相助縱容。

至於「止疫不行」，一是掉以輕心「不當回事」，早已忘記當年沙士教訓。二是行動遲緩，不管啥事，都按照「政務官治港」的「程序套路」應對，「急驚風遇到慢郎中」還覺得自己很專業。

三是剛愎自用，不聽專家意見，不理輿情呼籲。四是迷信英夷時代的「積極不干預主義」，在疫情嚴峻、危難重重、抗疫物資極為緊缺時當甩手掌櫃，「由市場自行解決」，讓百姓「自求多福」。

五是在暴亂中早被反對派嚇怕，對他們發動的部分醫護人員置七百萬市民生命健康於不顧的罷工聽之任之，放任自流……凡此種種，令抗疫亂七八糟，一塌糊塗。

由此可見，香江府衙止暴不行、止疫不行實有內在聯繫，實乃一位特首帶領一班廢官之所為。然而，更為可悲的是，香港人還要對這班廢官的愚蠢、無能、不負責任的惡果咬緊牙關忍受、死扛死頂。

事實上，從暴亂到抗疫，只有反對派對林鄭月娥和一班廢官的表現是暗中滿意的。他們很清楚，要不是香江府衙這麼廢，暴亂是難以發生的，就是發生了也不可能愈演愈烈，至今不止。要不是他們這麼廢，抗疫之亂也不會和黑暴之亂相聯接，讓反中亂港又有了新舞台。目前形勢下，留着特首林鄭月娥和這班廢官，才能使反對派利益最大化。

然而，朝廷對此恐怕是打死也不信的，這個不信令反修例暴亂不止，令暴亂和時下的抗疫之亂相聯接，亂上加亂。只是林鄭月娥和一班廢官早已經受了平暴無能但仍穩坐釣魚台的「嚴峻考驗」，他們在今次抗疫中表現再差勁，當然就更是無所謂，說不定朝廷還會對他們大大表揚也。哈哈，林鄭做官已是「好打得」不如「廢廢哋」。