新冠肺炎爆發以來，西方傳媒紛紛為中國經濟把脈，大多是不懷好意，有的強調形勢不妙，有的認為會倒退二十年，有的更重彈「崩潰論」老調，充滿幸災樂禍的味道。毫無疑問，這場疫症對中國經濟和民生造成沉重打擊，這是擺在眼前的事實，不必否認，但西方傳媒乘機炒作，極盡渲染，恐怕是表錯情了。

西方人最大的毛病是傲慢與偏見，他們總是戴着有色眼鏡看中國，結果往往離題萬丈。尤其是那些所謂中國問題專家，並沒有真正了解中國，只是一知半解，管中窺豹，以致經常鬧笑話。就以這場世紀疫情來說，西方傳媒只是熱衷於報道中國經濟和民生嚴重受損，卻無視中國強大的組織和動員能力，以及齊心協力共同抗疫的決心。實際上，疫情和危機是暫時的，能力和決心才是永久的，一旦雨過天青，中國經濟和民生的恢復速度也許將令西方傳媒再次驚訝。當然，關鍵在於中國人必須認真吸取教訓，改變官僚陋習，提升社會治理能力，不要老是犯同樣的錯誤。

說到底，覆巢之下，沒有完卵。西方對中國落井下石，其實是極其短視的行為。中國既是全球第二大經濟體，更是全球最大製造業基地，對世界經濟增長貢獻率高達三成，中國出事，其他國家和地區也不可能置身事外。目前許多國際品牌正焦急等待中國工廠復工，因為中國是全球主要消費品零件供應地，根本找不到其他貨源或替代品，中國停工也就意味着全球某種程度的停工。形勢比人強，美國官員也不得不承認，中國在全球供應鏈佔有重要地位，疫情帶來的破壞，將打擊美國及世界經濟。

這才是老實話。早前美國商務部長羅斯還在幸災樂禍，如今大概已意識到俱榮俱損的道理，不再強調「疫情有助工作崗位回流美國」，而是擔心疫情可能削弱中國購買美國農產品的能力。說來說去，美國最關心的始終是本身利益。