世衞日前決定稱呼新冠肺炎為沙士2.0，湖北省單日新增個案巧合地立即急升至近萬五宗，當中有逾一萬三千宗是臨床診斷病例。內地改變計算方法，港大專家何栢良認為做法更清楚反映事實。根本疫情爆發初期，外國專家老早已推算內地的個案應是以萬宗計，但可能有些人用取巧的方法，令數字表面上大大降低，像最近印尼官員便坦白得可愛，有人質疑為甚麼二億六千萬人口的印尼，衞生條件不比中國好，居然連一宗確診也沒有，原來眼不見為淨，據當地衞生部門官員表示，從武漢撤僑回國的公民都很健康，而因為快速測試太貴，故此沒有進行。

天下烏鴉一樣黑，抗疫見盡各式各樣各處鄉村的廢官嘴臉，香港政府不見得比印尼好，市民追問，說好的五千多萬個口罩呢？據說只是來了四百多萬個，反觀其他社區組織、建制政黨及反對派陣營，甚至港獨分子，也在社交平台上載一箱箱大批運到的照片，有些是免費派發，有些是用接近市價的價錢抽籤配售。若以陰謀論觀之，當然是政治抽水，為自己賺取分數，但政治本來就是骯髒的事，只有少數人才會對一些信念極度堅持，大部分人都會抱着無論是黑貓白貓，總之捉到老鼠就是好貓的觀念。現在能夠供應給市民救命的口罩，等於是人民救星，有奶便是娘，非常現實但真實。

街上常見主婦婆婆四出搜購口罩及消毒用品，為的是家中的子女及小孩，這就是人性。那位口口聲聲以香港人的母親比喻自己的特首，又做了甚麼呢？既找不到口罩又不限制價格，亦不禁止炒賣，這不但是失職，簡直是涼薄，不理市民死活，總之在特區出現甚麼亂子都不關政府的事。像數日前揭發屋邨排污系統可能造成播毒，立即有局長走出來說是住戶擅自改了渠管，言下之意與政府無關，總之你死便是你賤，這就是港式問責制。