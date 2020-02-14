新冠肺炎疫症襲港，特區政府需要設立檢疫中心，把曾經與確診感染者有緊密接觸的人遷入，與外界隔離十四天以作觀察，證實未受感染才准許回家生活。這種維持香港整體安全、避免疫症傳播開去的措施，偏偏遭到反對派諸多阻撓，不惜聚眾生事，出動蒙面黑衣人堵路縱火破壞交通燈號。類似的阻撓活動已經先後在多區發生，如果特區政府對這些反對勢力退讓，設立檢疫中心失敗，就只好讓懷疑帶菌者回家居住，繼續在社區活動。果真如此，病毒豈不是更輕易傳播開去，任由在社區擴散？讓香港變成疫埠，其實對誰都沒有好處，難道這些反對派的目的，還是旨在「攬炒」？

有些反對派人士通過社交媒體，也曾經提出過其他選址，讓公眾考慮，這些選址包括：禮賓府、行政長官別墅、前港中醫院、會展中心、大型室內運動場館、大學宿舍、大球場、馬會等。既然大家對檢疫中心選址諸多意見，不如把這些建議選址鋪陳出來，讓公眾逐一討論。

位處半山的禮賓府及行政長官粉嶺別墅性質相近，可以合起來看。兩設施都屬理想地點，花園洋房，與民居有一定距離，不怕病毒傳播。可惜室內的空間不足，房間不夠，只可以安置寥寥幾個家庭，就算徵用也屬杯水車薪，故毋須考慮。位處半山的港中醫院舊址地點也很合適，周邊民居不多，不怕病毒傳播。但是設施荒廢已久，室內陳舊破爛，斷水斷電多時，如要徵用，恐怕需要較大工程，復修需時，並非立刻可用。

駐港部隊軍營有多處，一般來說都是佔地寬敞，周圍已設圍欄，封閉式環境，有利禁制式管理。室外有足夠空間，可供活動，室內情況未知，如果是典型一般整隊軍士居住的大空間，可能要用臨時物料再作分隔，方便多個家庭暫住。最大問題是需要與駐軍協調，要求讓出一、兩個軍營暫用。香港駐軍的軍營不少，其實並未盡用，外國也有利用軍營暫時安置新冠肺炎檢疫的先例，故此議應該可行。

本港有多個會展場地，獨立地盤，地點合適，場地空間足夠，室內情況也甚佳，但不適合多個家庭入住，需要預先增加臨時間隔，才能使用。大型室內運動場的場地空間足夠，也需要預先加建間隔，以便容納多個家庭。部分運動場館可能比較接近民居，惹來附近的街坊不滿。

其實徵用大學宿舍最理想，宿舍在大學校園內，遠離民居，原來設計已是作居住用途，不用改裝加工，即可入住。現時大學停課，部分宿舍空置，用作檢疫中心最合適。