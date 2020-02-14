國家衞健委高級別組長鍾南山早前受訪指出，內地新增個案減少，料今個月中下旬疫情達到頂峰，至四月結束。詎料話音剛落，湖北省又傳來噩耗，單日新增近萬五宗確診病例，單是武漢市便佔超過一萬三千宗。原湖北省委書記蔣超良及原武漢市委書記馬國強同被免職，分別由上海市長應勇及濟南市委書記王忠林接任。

新冠肺炎爆發以來，湖北及武漢地方官員一直被指隱瞞疫情，早於去年十一月已出現病例，卻直到十二月尾都強調「可防可控」、「沒有證據人傳人」，致令全國以至全世界都掉以輕心。直到今年一月中下旬，鍾南山一錘定音：「肯定可人傳人」，舉國上下才驚悉疫情已經失控。現在湖北省竟然一日內新增萬多宗確診個案，證明疫情還未到頂，怎能不令人震驚？最怕這僅是冰山一角，還有更多病例瞞而不報，最可怕的局面還未到來。

廢官當然必須被撤職，但當務之急是如何控制疫情。不斷有消息傳出，武漢各大醫院早已人滿為患，不少確診患者只能在家自行隔離，結果令病毒更大規模擴散。最令人憂慮的是，目前仍有約二千名港人滯留湖北武漢等地，當中更有十人確診。有當地港人批評港府對他們不聞不問，有些人患有長期病，藥物已吃光，必須補充新藥，奈何港府愛理不理。一講到派包機接港人回港更是藉口多多，不是說港人分散武漢不同地方，難以集合接走，就是賴香港沒有地方供這二千人隔離。其實事在人為，港府廢官一味光說不練，只知搵藉口推卸，一事無成是必然結果。如此貨色都每月淨袋幾十萬元高薪，納稅人前世欠了他們的嗎？

顯而易見，港府廢官根本沒有意志打好這場仗，林鄭甚至有一鋪同民意對着幹的怪癖，市民要求全面封關固然不封，連行會成員提出規管口罩價格和關閉戲院，她都一口回絕。內地廢官已被撤職，何時輪到香港？