近日，一家經營網上購物的上市公司股價大漲，一天的升幅近三成，市值直逼本地最大的電視廣播集團，消息成了一時熱話。我身邊一位年輕助手告訴我，上述網購公司股價猛漲三成當天，他老婆問是否該入市「追貨」。

小伙子在我身邊久矣，被我「洗腦」，呵呵，相信大部分人的做法，有大部分機會是錯的，自然一口拒絕加入「盲搶股」行列。他也幸不辱命，本文執筆時網購公司的股價已比日前高位下跌了三成，一升一跌，猶如遊戲一場，跟風的股民可能賠了夫人又折兵。

但上市公司大股東則沒有白忙，他們向外公布花了百多萬元從台灣買入機器生產口罩，股價借勢炒上，公司隨即宣布集資約五億元作發展用途。花一百多萬元製造一個消息，卻替公司換來數億元現金，大戶的策略加財技，委實讓人嘆為觀止。

商人可以在香港輕易圖利，無論在零售市場還是股票市場都如魚得水，全仗有太多愛跟風、抱羊群心理的人。香港人甚麼都愛搶，搶口罩、搶消毒液、搶白米、搶衞生紙，但別以為在危城告急之際，他們只會搶生活用品，原來哪怕在健康正受病菌嚴重威脅時，不少人仍然不忘在「盲搶股」。

小伙子說他老婆平日鮮少談及股票，但十分留意網上的討論群組。日前，連她也說要入市，那肯定網上的輿論熱得炸開了鍋，其中不少人恐怕更在高位接了大量「貨源」，成了網購公司的股東了，至於如今是否後悔，就不得而知了。

說這個小故事，目的是提醒港人時逢亂世，更要保持冷靜頭腦。有很多醒目商人會借消息炒作，從中圖利，輕則讓你損失一個、半個小時去輪候家中並不真正缺乏的用品，重則可使你在投資市場損失一百、幾十萬元，所以大家要好好學習如何去偽存真。